U21 - Deutschland vs. San Marino, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der EM-Qualifikation empfängt die deutsche U21-Nationalmannschaft heute San Marino. Wir erklären Euch, wie Ihr die Partie live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. San Marino - Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Die deutsche U21-Nationalmannschaft kassierte auf ihrer Mission Titelverteidigung zuletzt einen herben Rückschlag. Am 5. Spieltag der Qualifikation zur Europameisterschaft 2023 verlor die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am vergangenen Freitag gegen Polen mit 0:4. Trotz dieser Pleite führt das DFB-Team die Tabelle der Gruppe B mit zwölf Punkten aufgrund der besseren Tordifferenz vor den zählergleichen Israelis an.

Am heutigen Dienstag, 16. November, kann sich die deutsche U21 für die empfindliche Niederlage rehabilitieren. Im Audi-Sportpark von Ingolstadt ist am 6. Spieltag San Marino der Gegner. Spielbeginn ist um 18.15 Uhr. San Marino hat in fünf Partien nur Niederlagen und dabei schon 19 Gegentore kassiert. Im Hinspiel (6:0) hatte es ein halbes Dutzend Tore für Deutschland gegen die San Marinesen gegeben.

"Ich erwarte eine Reaktion, in jedem Spiel hat man die Möglichkeit, sich zu beweisen. Auch wenn das Spiel nicht vergleichbar ist. Aber man kann an seinen Schwerpunkten arbeiten", sagte Di Salvo auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Deutschland vs. San Marino: U21 EM-Qualifikation heute live - Die Tabelle vor dem 6. Spieltag

Rang Teams Gruppe B Spiele S U N Tore Punkte 1 Deutschland 5 4 0 1 17:8 12 2 Israel 5 4 0 1 12:6 12 3 Polen 5 3 1 1 12:4 10 4 Ungarn 5 2 1 2 9:9 7 5 Lettland 5 1 0 4 4:8 3 6 San Marino 5 0 0 5 0:19 0

U21 - Deutschland vs. San Marino, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im TV und im Livestream

Das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und San Marino wird heute live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen.

Die Übertragungsrechte für alle EM-Qualifikationsspiele der deutschen U21 liegen bei der "ProSiebenSat.1Media"-Gruppe.

U21 - Deutschland vs. San Marino, Übertragung: EM-Qualifikation heute live im Free-TV

Live im Free-TV könnt Ihr Deutschland vs. San Marino auf ProSieben MAXX verfolgen.

Die Übertragung mit Moderator Christian Düren, Kommentator Uwe Morawe und Experte Rene Adler beginnt bereits um 17.45 Uhr mit einer ausführlichen Vorberichterstattung.

U21 - Deutschland vs. San Marino, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Livestream

Die Übertragung des EM-Qualifikationsspiels Deutschland vs. San Marino im Free-TV ist bekanntlich kostenlos. Ebenfalls nichts bezahlen müsst Ihr für die drei angebotenen Möglichkeiten der Live-Übertragung im Livestream.

Es gibt einen Livestream auf ran.de, einen Livestream von ProSieben Maxx - um diesen abrufen zu können, müsst Ihr Euch zuvor registrieren - und einen Livestream über die Streamingplattform JOYN. Über die Apps ran und ProSieben Maxx könnt Ihr das Spiel auch auf verschiedenen Endgeräten und den meisten Smart-TVs verfolgen.

U21 - Deutschland vs. San Marino, Übertragung: EM-Qualifikation heute im Liveticker

Die Aufstellungen, Chancen, Tore, Gelbe und Rote Karten - über all das werdet Ihr in aller Ausführlichkeit im kostenlosen Liveticker von SPOX informiert.

Hier geht's zum Liveticker Deutschland - San Marino.

U21, EM-Qualifikation: Deutschland vs. San Marino - Personal

Im Vergleich zum Spiel gegen Polen muss U21-Trainer Di Salvo heute auf einige Spieler verzichten. Im letzten Qualispiel des Jahres fehlen die Bundesliga-Profis Marton Dardai (Hertha BSC) und Roberto Massimo (VfB Stuttgart) sowie Jean-Manuel Mbom von Zweitligist Werder Bremen.

Dardai sowie Massimo fallen krankheitsbedingt aus. Mbom fehlt aufgrund einer Sperre. Der Rechtsverteidiger hatte gegen Polen wegen einer Notbremse die Rote Karte gesehen.

Deutschland vs. San Marino: U21 EM-Qualifikation heute live - Der Modus

Für die U21-EM 2023 stehen mit den beiden Gastgebern Rumänien und Georgien zwei der insgesamt 16 Teilnehmer fest. Die neun Gruppensieger der EM-Qualifikation sowie der beste Gruppenzweite qualifizieren sich direkt für die EM 2023. Vier weitere Plätze werden unter den verbleibenden acht Gruppenzweiten über die Playoffs vergeben.

Deutschland vs. San Marino: EM-Qualifikation heute live - Der weitere Spielplan der deutschen U21 im Überblick