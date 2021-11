Nach zwei Jahren wird endlich wieder der prestigeträchtigste Individual-Award der Fußballwelt vergeben: Der Ballon d'Or. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Event heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Nachdem man im letzten Jahr aufgrund der Corona-Pandemie auf die Verleihung des Ballon d'Or verzichtete, soll sie in diesem Jahr oder besser gesagt heute Abend wieder stattfinden.

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Ort, Uhrzeit, Infos

Preis: Ballon d'Or 2021

Ballon d'Or 2021 Organisator: France Football (französische Fußball-Fachzeitschrift)

France Football (französische Fußball-Fachzeitschrift) Datum: Montag, 29. November

Montag, 29. November Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Théâtre du Châtelet in Paris, Frankreich

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Modus

Seit dem Jahr 1956 vergibt die französische Fachzeitschrift France Football jährlich den Ballon d'Or-Award. Im letzten Jahr wurde die Verleihung zum ersten Mal in der Geschichte ausgesetzt. Grund dafür war die zu dem Zeitpunkt kritische Lage angesichts der Corona-Pandemie. Heute findet die Wahl zum Weltfußballer des Jahres hingegen wieder statt.

Wobei es falsch ist, von einer Wahl zu sprechen. Die eigentliche Wahl wurde nämlich bereits vor über einem Monat, am 24. Oktober durchgeführt. Wahlberechtigt waren alle 53 Mitgliedsverbände der UEFA sowie die 53 Nationalverbände derjenigen Länder, die bereits einmal an einer WM-Endrunde teilgenommen haben.

Jeder Verband stellte einen Sportjournalisten, der die Wahl durchführen würde. Diese lief dann folgendermaßen ab: Alle Wahlberechtigten konnten fünf Spieler in der Rangfolge eins bis fünf benennen; der erste Platz bekommt dabei sechs Punkte, der zweite vier, der dritte drei, der vierte zwei und der fünfte einen Punkt. Im Falle eines Gleichstandes würde der Spieler mit den meisten Platz eins-Votationen gewinnen.

© getty Lionel Messi gewann 2019 den Ballon d'Or.

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute live im TV und Livestream

Wie man es aus den vergangenen Jahren gewohnt ist, so wird es auch in diesem Jahr wieder eine kostenfreie Übertragung des Events geben. Über den Sender Sky Sport News kann man die gesamte Verleihung live verfolgen.

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute live im TV

Seit Juli dieses Jahres ist der Kanal allerdings nicht mehr via Free-TV abrufbar. Wo man davor noch ohne Aufpreis zugreifen konnte, so ist er nun exklusiver Bestandteil der Pay-TV-Angebote von Sky.

Um diesen und viele andere Sender sehen zu können, benötigt Ihr ein Abonnement des Sky Sport Pakets. Zusammen mit dem Sky Q-Receiver beläuft sich dieses derzeit auf 20€ pro Monat. Wer sich neben Inhalten, wie der Formel 1 und den Spielen des DFB-Pokals und der Premier League, auch die Bundesliga anschauen möchte, der kommt allerdings nicht am teureren Modell für 32,50€ vorbei. Mehr Infos erhaltet Ihr hier.

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute im Livestream

Dass die Zeremonie nur im Pay-TV zu sehen ist, sollte Euch nicht enttäuschen, denn: Es gibt gleich mehrere Möglichkeiten, das Spektakel im kostenlosen Livestream zu verfolgen.

Die erste Option bietet Sky gleich selbst: Auf deren Website geht der Stream live aus Paris um 20.00 Uhr, also rund eine halbe Stunde vor dem offiziellen Beginn online. Die zweite Option geht von der französischen Zeitung L'Equipe aus: Über die Video-Plattform Youtube wird ebenfalls ein kostenloser Livestream angeboten.

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute im Liveticker bei SPOX

Wie so oft sind wir von SPOX auch heute wieder mit einem Liveticker am Start. Wer also nicht die Möglichkeit hat, die Verleihung live zu sehen, der hat hier die perfekte Alternative. Klickt Euch rein.

Hier ist der Link zu unserem Liveticker.

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die 30 Nominierten

Premier League

Name Verein Christiano Ronaldo Manchester United Bruno Fernandes Manchester United Mohamed Salah FC Liverpool Kevin de Bruyne Manchester City Riyad Mahrez Manchester City Rúben Dias Manchester City Phil Foden Manchester City Raheem Sterling Manchester City N'Golo Kanté FC Chelsea Cesar Azpilicueta FC Chelsea Mason Mount FC Chelsea Jorginho FC Chelsea Romelu Lukaku FC Chelsea Harry Kane Tottenham Hotspur

Bundesliga

Name Verein Robert Lewandowski FC Bayern München Erling Braut Haaland Borussia Dortmund

Ligue 1

Name Verein Lionel Messi Paris Saint-Germain Kylian Mbappé Paris Saint-Germain Neymar Paris Saint-Germain Gianluigi Donnarumma Paris Saint-Germain

La Liga

Name Verein Karim Benzema Real Madrid Luka Modric Real Madrid Luis Suárez Atletico Madrid Pedri FC Barcelona Gerard Moreno FC Villareal

Serie A

Name Verein Leonardo Bonucci Juventus Turin Giorgio Chiellini Juventus Turin Lautaro Martínez Inter Mailand Nicolo Barella Inter Mailand Simon Kjaer AC Mailand

Ballon d'Or, Übertragung: Verleihung heute live im TV, Livestream und Liveticker - Diese Preise werden außerdem vergeben

Neben der Trophäe für den besten männlichen Spieler des vergangenen Kalenderjahres wird dieser Preis ebenfalls für die beste Spielerin vergeben. Außerdem gibt es Preise für den besten U21-Spieler, sowie den besten Torwart.