Das neue Videospiel FIFA 22 von EA Sports kommt bald auf den Markt. Wie viel werden die verschiedenen Versionen der Fußballsimulation kosten? Hier bekommt Ihr alle Informationen zum Veröffentlichungsdatum sowie dem Preis von FIFA 22.

FIFA 22: Wann ist der Release des Spiels?

Bald ist es soweit! FIFA 22 kommt am 1. Oktober auf den Markt. Ihr könnt das Spiel in der Ultimate-Version aber bereits seit dem 11. August vorbestellen und erhaltet es dann bereits am 27. September. Ab dem 22. September ist auch interessant: EA-Play-Mitglieder können das Spiel in einem 10-Stunden-Trial ausprobieren. Der offizielle Trailer für FIFA 22 wurde bereits am 11. Juli veröffentlicht.

FIFA 22: Die wichtigsten Termine

Datum Event 11. Juli Veröffentlichung des offiziellen Trailers 11. August Vorbestellung möglich 22. September 10-Stunden-Trial verfügbar 1. Oktober Release von FIFA 22

Was kostet FIFA 22? Alle Infos zum Preis des neuen EA-Games

Für die Next-Gen-Konsolen ist FIFA 22 jeweils um 10 Euro teurer als auf den Vorgängern, noch günstiger ist das Spiel für den PC. Die Ultimate Edition von FIFA 22 kostet für alle Konsolen 99,99 Euro, auf dem PC beträgt der Preis dafür 79,99 Euro.

FIFA 22 wird ab dem 1. Oktober in allen gängigen Läden sowie dem Onlineshop von EA Sports direkt erhältlich sein.

Konsole Standard Edition (Preis in Euro) Ultimate Edition (Preis in Euro) PS4 69,99 99,99 PS5 79,99 99,99 Xbox One 69,99 99,99 Xbox Series X/S 79,99 99,99 PC 59,99 79,99 Nintendo Switch - -

Walker, Rüdiger und Co: So reagierten die Stars auf ihre Ratings bei FIFA 22 © getty 1/19 Auch in diesem Jahr sorgen die Spieler-Ratings von EA Sports für reichlich Diskussionen. Allerdings nicht nur bei den Fans, auch die Profis sind nicht immer mit den Bewertungen einverstanden. Das lief bei FIFA 22 schief ... © getty 2/19 Wie der Spielehersteller behauptet, wird bei der FIndung der Ratings auf ein Talentscout-Netzwerk "mit jeder Menge Fußball-Leidenschaft" zurückgegriffen. So werden von den zigtausend Spielern je 30 Attribute bewertet. © getty 3/19 Flashback: Besonders Romelu Lukaku war im Vorjahr nicht mit seinen Werten einverstanden. Der damalige Inter-Stürmer vermutete eine Verschwörung gegen die Spieler, die gezielt von den Werten provoziert werden sollen. © getty 4/19 "Sie vermurksen diese Werte nur, damit wir Spieler uns aufregen und das Spiel noch mehr Publicity bekommt. Da mache ich nicht mit. 81 in Tempo? Haben die mein zweites Tor gegen Donezk nicht gesehen? Was zur Hölle ist los mit denen?", sagte er. © getty 5/19 Nach seinem erfolgreichen Jahr in Italien und dem Wechsel (115 Millionen Euro) zum FC Chelsea hat er ein deutliches Upgrade bekommen. Seine Gesamtstärke beträgt 88, sein Tempo wurde um drei Punkte auf 84 hochgeschraubt. © getty 6/19 Bevor wir mit Kritik starten, schauen wir auf einen kleinen Streich seitens EA. KYLE WALKER von Manchester City wurde ordentlich aufs Korn genommen. Ursprünglich sollten nur seine Teamkollegen Kevin De Bruyne und Phil Foden veräppelt werden. © getty 7/19 Den City-Stars wurde ein Tempo-Rating von lediglich 78 Zählern vorgelegt. Der Wert liegt eigentlich bei 92. De Bruyne entlarvte den Scherz allerdings umgehend, weshalb sie die Initiative ergriffen und Walker die Karte zeigten. © getty 8/19 Wie vom Blitz getroffen schnappte sich der Engländer seine Karte und warf sie vor Wut auf direktem Wege in den Mülleimer. Seine Mitspieler lachten ihn aus. Nach der Auflösung des Pranks zeigte sich der Rechtsverteidiger sichtlich erleichtert. © getty 9/19 Auch der BVB durfte einigen Spielern die Ratings vor Veröffentlichung des Spiels zeigen. JULIAN BRANDT, MAHMOUD DAHOUD und NICO SCHULZ waren nicht wirklich mit ihren Werten zufrieden. Um einen Prank handelte es sich nämlich nicht. © getty 10/19 Beim Erraten von Raphael Guerreiros Karte machte sich Brandt noch über dessen Physis-Wert lustig und kommentierte die 58 mit einem hämischen “Lauch”. Danach wurde es allerdings persönlich. © getty 11/19 "Dass der schneller ist als ich, ist halt ne Frechheit", sagte er. Brandt sei demnach viel schneller. Guerreiro hat mit einem Tempo-Wert von 75 zwei Punkte mehr als der Mittelfeldspieler. © getty 12/19 Schulz ist ebenfalls unzufrieden mit seiner Geschwindigkeit, die 86 beträgt. Dahoud beschwert sich hingegen nur über sein Bild auf der Karte und merkte an, dass es einem "Knast-Foto" ähneln würde. © getty 13/19 Der so wichtige Tempo-Wert brachte auch ANTONIO RÜDIGER in Rage. "Komm schon, EA Sports! Mein Top-Speed sind 35,8 km/h und Ihr gebt mir nur 75 bei Sprintgeschwindigkeit! Was muss ich tun, um 90 zu bekommen? 50 km/h laufen”, twitterte er. © getty 14/19 Die Antwort von EA ließ nicht lange auf sich warten. Sie forderten ein Sprintduell, um seine Kritik zu untermauern: "Schlag Christian Pulisic in einem Rennen und wir werden sehen." Dessen Tempo beträgt 89. Eine Antwort von Rüdiger kam nicht mehr. © getty 15/19 OLIVIER GIROUD nahm seinen Tempo-Wert mit Humor. "Das ist unmöglich, mein Sohn hat mehr Pace als 39", sagte der 34-jährige Milan-Stürmer, der eine Gesamtstärke von 79 bekam. Mit einem so niedrigen Rating hatte er wohl auch nicht gerechnet. © getty 16/19 “Wenn ich eine 80 habe, reiße ich sie in zwei Hälften”, kündigte DECLAN RICE an, bevor er seine Karte gesehen hatte. Glück gehabt, dass links oben ein höherer Wert auftaucht. “Eine freche, kleine 82. Damit bin ich zufrieden”, sagte er. © getty 17/19 Doch in Sachen Tempo hatte auch er sich mehr versprochen. “Ich bin nicht langsam, ich bin nicht langsam”, rief Rice und warf EA vor, dass der Hersteller die Werte aus Langeweile irgendwann willkürlich bestimmen würde. © getty 18/19 Immerhin war der WestHam-Star wegen seines Bildes begeistert: “Zumindest sehe ich auf dieser Karte besser aus als in den Vorjahren!” Bei FIFA 17 habe er geschaut, als hätte er zuvor “zehn Geister” gesehen. © getty 19/19 Glücklich über seinen Tempo-Wert dürfte hingegen PEPE sein. Der 38-jährige Verteidiger des FC Porto bekam eine 80 und damit ein Upgrade von 14 Punkten im Vorjahr. Virgil van Dijk muss sich beispielsweise mit einer 78 zufriedengeben.

FIFA 22: Vorteile der Ultimate Edition

Wer die Ultimate Edition vorbestellt hat, kriegt das Spiel nicht nur früher, sondern hat im ganzen Spiel Vorteile. Zusätzlich bekommt Ihr:

Zeitlich begrenztes Angebot - Erhalte ab 1. Dezember ein FUT-Heroes-Spieler-Item!

Ones-to-Watch-Spieler-Item

4 Tage Vorabzugriff (ab 27. September spielbar)

Beide-Versionen-Anspruch - kostenloses PlayStation-5-Upgrade

4.600 FIFA Points

Team-of-the-Week-1-Spieler-Item

Kylian Mbappe-Leih-Item

FUT Ambassador-Leihspielerwahl

Karrieremodus-Eigengewächs

FIFA 22: Neue Heroes im Ultimate Team

Wie jedes Jahr gibt es für den beliebten Ultimate-Team-Modus neue Inhalte, darunter wieder neue Heroes-Karten. Mit diesen Karten bekommen die Gamer die Möglichkeit, auch zurückgetretene Spieler in ihr Team zu packen.

Eine Auswahl der bekanntesten Heroes:

Mario Gomez (Rating: 88, Nation: Deutschland, Liga: Bundesliga)

Tim Cahill (85, Australien, Premier League)

Diego Milito (88, Argentinien, Serie A)

Jorge Campos (87, Mexiko, Liga BBVA MX)

Fernando Morientes (89, Spanien, LaLiga)

Sami Al-Jaber (86, Saudi-Arabien, MBS Pro League)

Robbie Keane (86, Irland, Premier League)

Abedi Pele (89, Ghana, Ligue 1)

Clint Dempsey (85, USA, MLS)

© getty Mario Gomez hat bei FIFA 22 eine Hero-Karte erhalten.

FIFA 22: Wer ist der Coverstar?

Auf dem Cover von FIFA 22 ist erneut Kylian Mbappe zu sehen. Der Weltstar von Paris Saint-Germain war bereits im vergangenen Jahr auf dem Cover von FIFA 21 zu sehen.