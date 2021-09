Beinahe wären die Eisernen im ersten Spiel der Conference League in Unterzahl zurückgekommen, am Ende reichte es dann trotz kämpferischer Leistung doch nicht. Heute Abend soll Wiedergutmachung betrieben werden. Das Spiel live - hier im SPOX-Liveticker.

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Noch ein paar interessante Fakten zu den Mannschaften: Union ist seit fünfzehn Heimspielen ungeschlagen, Maccabi hingegen bei Auswärtsspielen in dieser Saison noch sieglos.

Vor Beginn: Verzichten muss die Union auf Innenverteidiger Timo Baumgartl, der sich im Spiel gegen Arminia Bielefeld am vergangenen Wochenende im Zweikampf Fabian Klos eine Gehirnerschütterung zugezogen hat. Außerdem wird die Mannschaft auf Cedric Teuchert (Infekt) und Paul Jaeckel (Rot-Sperre) verzichten müssen.

Vor Beginn: Besser lief es da im ersten Spiel für die israelischen Gäste. Gegen den hochfavorisierten Feyenoord Rotterdam gelang den 'Grünen' ein Unentschieden - was durchaus als Sieg gewertet werden kann.

Vor Beginn: Nach einer unglücklichen Niederlagen bei Slavia Prag steht die Mannschaft von Urs Fischer nun unter Druck - Punkte müssen her. Beim Conference League-Auftakt vor gut zwei Wochen geriet man erst früh in Rückstand und kurz vor der Pause flog dann auch noch Jaeckel mit Gelb-Rot vom Platz. Dank einer kämpferischen Leistung gelang den Köpenickern sogar noch der Ausgleich (Behrens, 70.), am Ende rächten sich dann aber doch die rund 50 Minuten in Unterzahl. Ein später Doppelpack der Hausherren (84. & 88.) ließ die Hoffnungen der Ostberliner zu Luft werden.

Vor Beginn: Die Partie wird im Olympiastadion zu Berlin ausgetragen. Das schottische Schiedsrichtergespann um Nicholas Walsh wird das Spiel um 21 Uhr anpfeifen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Union Berlin vs. Maccabi Haifa.

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, van Drongelen - Gießelmann, Khedira, Prömel, Trimmel - Kruse - Voglsammer, Awoniyi

Luthe - Friedrich, Knoche, van Drongelen - Gießelmann, Khedira, Prömel, Trimmel - Kruse - Voglsammer, Awoniyi Maccabi Haifa: Cohen - Menachem, Arad, Planic, Meir - Jaber, Mohamed, Rodriguez - Chery, Abu Fani - David

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute im Liveticker - Die Tabelle in Gruppe E

Rang Mannschaft Sp. Diff. Pkt. 1 Slavia Prag 1 3:1 3 2 Maccabi Haifa 1 0:0 1 2 Feyenoord Rotterdam 1 0:0 1 4 Union Berlin 1 1:3 0

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute live im TV und Livestream - Die Übertragung

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute im TV

Das Spiel Union Berlin vs. Maccabi Haifa wird leider nicht im Free-TV zu sehen sein.

Mit Beginn dieser Saison hat sich die RTL Group alle Übertragungsrechte an den Wettbewerben Europa League und Europa Conference League gesichert. Dennoch werden nicht alle Spiele im Free-TV übertragen.

Traditionell werden die Live-Fußball-Events nicht unter den Sendern der Gruppe aufgeteilt, lediglich der Hauptkanal RTL ist dafür verantwortlich. Das heißt gleichzeitig, dass nur eine ausgewählte Anzahl an Spielen parallel ausgestrahlt werden können - andere Spiele fallen raus.

Dazu gehört unter anderem auch die Partie Union Berlin vs. Maccabi Haifa am heutigen Abend. RTL sendet nämlich zur gleichen Spielzeit das Europa League-Match Bayer Leverkusen vs. Celtic Glasgow.

Union Berlin vs. Maccabi Haifa: Conference League heute im Livestream

Dennoch bietet RTL den fußballinteressierten Fans eine Möglichkeit das Spiel im Internet per Livestream zu verfolgen. Über den hauseigenen Streamingdienst TV Now wird die Partie nämlich in voller Länge ausgestrahlt.

Ab 20.30 Uhr kann man das Match entweder als Einzelspiel oder auch in der Europa League/Europa Conference League-Konferenz anschauen. Durch den Abend werden die Kommentatoren und Moderatoren Anna Kraft und Robby Hunke und die Experten Arnd Zeigler und Lukas Podolski führen.

Um die Spiele sehen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiges TV Now Premium-Abo vorausgesetzt. Dieses beläuft sich auf 4,99€ pro Monat oder 7,99€, wenn man auf zwei Geräten gleichzeitig streamen möchte. Auch bei TV Now ist es möglich, einen ersten kostenlosen Probemonat abzuschließen.

