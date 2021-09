Slavia Prag vs. Union Berlin heute live in der Conference League: Übertragung im TV und Livestream, Liveticker, Anpfiff

Am 1. Spieltag der Gruppenphase der neuen Conference League spielt Union Berlin heute bei Slavia Prag. Wir zeigen Euch, wo Ihr das Spiel heute live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Slavia Prag vs. Union Berlin heute live in der Conference League: Datum, Ort, Anpfiff, Infos

Union Berlin startet am heutigen Donnertag, 16. September, in die Conference League. Der Bundesligist trifft in dem neugeschaffenen Wettbewerb auswärts beim tschechischen Meister Slavia Prag an. Das Spiel wird um 18.45 Uhr im Sinobo Stadium in Prag angepfiffen.

Die Eisernen qualifizierten sich durch einen klaren Auswärtssieg und ein torloses Remis gegen Kuopio für die Gruppenphase. In dieser sind neben Slavia Prag noch Maccabi Haifa und Feyenoord Rotterdam die Gegner der Berliner. Diese werden heute von über 3000 Anhängern nach Prag begleitet.

Während der neue Wettbewerb für den Gegner einen Zwei-Klassen-Abstieg bedeutet, ist er für Union ein Fußball-Fest. "Das Prickeln hat schon begonnen", sagte Trainer Urs Fischer: "Wir freuen uns, es ist ein Abenteuer für uns." Slavia Prag wollte wollte eigentlich in die Champions League, scheiterte aber in der Qualifikation an Ferencvaros Budapest. Als der Klub dann auch noch in den Play-offs zur Europa League gegen Legia Warschau den Kürzen zog, war die Gruppenphase in der Conference League nur ein schwacher Trost.

Die Conference League wurde vom europäischen Fußballverband ins Leben gerufen, um laut eigenen Angaben den drittwichtigsten europäischen Kontinentalwettbewerb nach der Champions League und der Europa League zu kreieren. In der Gruppenphase sind 32 Mannschaften in acht Gruppen zu je vier Teams vertreten.

Conference League: Der 1. Spieltag im Überblick

Datum Spielbeginn Heim Gast Ergebnis Di., 14. September 16.30 Uhr Maccabi Tel Aviv Alashkert Erewan 4:1 Di., 14. September 16.30 Uhr Maccabi Haifa Feyenoord Rotterdam 0:0 Do., 16. September 16.30 Uhr Qairat Almaty Omonia Nikosia Do., 16. September 18.45 Uhr HJK Helsinki Linzer ASK Do., 16. September 18.45 Uhr Flora Tallinn KAA Gent Do., 16. September 18.45 Uhr Slavia Prag Union Berlin Do., 16. September 18.45 Uhr Slovan Bratislava 1. FC Kopenhagen Do., 16. September 18.45 Uhr Lincoln Red Imps FC PAOK Saloniki Do., 16. September 18.45 Uhr Stade Rennes Tottenham Hotspur Do., 16. September 18.45 Uhr NS Mura Vitesse Arnheim Do., 16. September 18.45 Uhr Qarabag Agdam FC Basel Do., 16. September 21 Uhr Anorthosis Famagusta Partizan Belgrad Do., 16. September 21 Uhr AS Rom ZSKS Sofia Do., 16. September 21 Uhr FC Bodö/Glimt Sorja Luhansk Do., 16. September 21 Uhr FK Jablonec CFR Cluj Do., 16. September 21 Uhr Randers FC AZ Alkmaar

Slavia Prag vs. Union Berlin heute live in der Conference League: Übertragung im TV und Livestream

An dieser Stelle haben wir eine gute Nachricht - speziell für die Anhänger von Union Berlin. Die Partie der Eisernen bei Slavia Prag wird heute live im Free-TV übertragen. RTL Nitro zeigt das Spiel ab 18.15 Uhr. Moderatorin Laura Papendick und die beiden Kommentatoren Marco Hagemann und Steffen Freund werden Euch durch den Abend begleiten.

Die Übertragungsrechte an der Conference League für die nächsten drei Jahre sicherte sich die Mediengruppe RTL zusätzlich zu den Übertragungsrechten an der Europa League. Pro Spieltag wird eine Partie aus den beiden Wettbewerben entweder bei RTL oder dem Nischen-Kanal Nitro live im Free-TV gezeigt. Weitere acht Spiele werden via TVNow im Livestream übertragen. Dort könnt Ihr heute auch Slavia Prag gegen Union Berlin, eine Konferenz ab 17.30 Uhr sowie die beiden ersten EL-Auftritte der beiden Bundesligisten Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt sehen.

Für TVNOW sind 4,99 Euro monatlich fällig, dazu besteht die Möglichkeit auf einen Season Pass für zehn Monate (34,90 Euro). Außerdem könnt Ihr TVNow einen Monat lang kostenlos testen.

Slavia Prag vs. Union Berlin heute live in der Conference League: Voraussichtliche Aufstellungen

Slavia Prag: Mandous - Bah, Takacs, Kudela, Boril - Samek, Sevcik - Ekpai, Lingr, Masopust - Kuchta

Mandous - Bah, Takacs, Kudela, Boril - Samek, Sevcik - Ekpai, Lingr, Masopust - Kuchta Union Berlin: Luthe - Friedrich, Knoche, Baumgartl - Trimmel, Khedira, Gießelmann - Öztunali (Becker), Haraguchi - Kruse, Awoniyi

UEFA Conference League: Termine und Spielplan