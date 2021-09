Um sich vom DAZN-Angebot zu überzeugen und die Entscheidung für ein Abonnement zu erleichtern, können potenzielle Kunden zuerst einen kostenlosen Probemonat testen. Wir zeigen Euch, wann dieser Probemonat abgeschafft wird.

Ihr wollt zahlreiche Spiele der Bundesliga oder Champions League live verfolgen? Dann abonniert DAZN!

In den vergangenen Wochen und Monaten veränderten sich so einige Dinge bei DAZN. Erst vor Kurzem wurden etwa die Preise für das Abonnement erhöht. So müssen Kunden nicht mehr 11,99 Euro, sondern 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro anstelle von 119,99 Euro pro Jahr für ein Abonnement beim "Netflix des Sports" zahlen.

Der Grund dafür ist, dass sich unter anderem das Livestream-Angebot von DAZN vergrößerte. Im Fußballbereich hat der Streamingdienst beispielsweise Übertragungsrechte für 121 Champions-League-Spiele - kein anderer Anbieter zeigt auch nur ansatzweise so viel europäischen Spitzenfußball.

Die Bundesliga-Fans auf DAZN haben ebenfalls Grund zur Freude, denn auch da wurde aufgestockt. So seht Ihr nicht nur alle Freitagsspiele der höchsten deutschen Spielklasse (Ausnahme Eröffnungsspiel und Rückrundenauftakt), sondern auch jedes Sonntagsspiel.

DAZN: Wann wird der Probemonat abgeschafft?

Preis und Angebot haben sich also geändert. Auch beim kostenlosen Probemonat, der es neuen Kunden ermöglicht, den Streamingdienst einen ganzen Monat lang kostenlos zu testen, bevor die erste Zahlung für das Abo fällig wird, gibt es Neuerungen.

Dieser wird nämlich ab dem 1. Oktober abgeschafft, danach wird der Probemonat nicht mehr angeboten. Wer also noch die letzte Chance, 30 Tage lang DAZN gratis testen zu können, nutzen wollte, hätte dies noch bis 1. September machen können.

DAZN - Programm: Die angebotenen Sportarten

Kein anderer Anbieter hat ein so vielfältiges Angebot wie DAZN. Fußballfans bekommen Spiele aus der Bundesliga, Serie A, Ligue 1 und Primera Division geboten. Wie oben schon erwähnt, besitzt "das Netflix des Sports" auch die Übertragungsrechte am Großteil der Königsklasse.

Doch DAZN ist keinesfalls nur für Freunde des runden Leders gedacht. Eine Menge anderer Sportarten gibt es nämlich ebenfalls zu genießen. Darunter die US-Sportarten (NFL, NBA, NHL, MLB), Handball, Darts, Wintersport (u.a. Ski alpin, Biathlon, Skispringen), MMA (UFC), Boxen, Tennis, Wrestling, Rugby, Motorsport und noch mehr.

DAZN - Programm: Das vielfältige Fußball-Angebot im Überblick