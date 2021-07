In Saalfelden findet heute ein Blitzturnier mit dem VfB Stuttgart, FC Liverpool und Wacker Innsbruck statt. Hier könnt Ihr das komplette Turnier im Liveticker verfolgen.

Bei einem Blitzturnier testen der VfB Stuttgart, der FC Liverpool und Wacker Innsbruck ihre Form vor dem nahen Saisonstart. Welches Team ist in der Vorbereitung schon am weitesten? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool vs. Wacker Innsbruck: Blitzturnier heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Aufseiten der Reds sind neben zahlreichen Youngsters auch erfahrene Spieler mit dabei. Mit Karius, Matip und Origi haben drei Spieler eine Bundesliga-Vergangenheit.

Vor Beginn: Für das erste Spiel gegen Wacker Innsbruck schickt Jürgen Klopp folgende Elf aufs Feld:

Karius - Alexander-Arnold, Matip, Ben Davies, Beck - Clarkson - Morton, Cain - Gordon, Origi, Minamino

Vor Beginn: Der von Jürgen Klopp trainierte FC Liverpool bereitet sich derzeit in Saalfelden auf die kommende Saison vor. Der VfB Stuttgart hat aus seinem noch bis Samstag andauernden Trainingslager in Kitzbühel keine weite Anfahrt. Der österreichische Zweitligist Wacker Innsbruck wird von Daniel Bierofka trainiert. Der langjährige Bundesligaspieler trainierte zuvor 1860 München.

Vor Beginn: In der Sportanlage Bürgerau finden heute drei Spiele statt. Los geht es um 18 Uhr mit der Partie zwischen Wacker Innsbruck und dem FC Liverpool. Es folgen die Duelle FC Liverpool gegen VfB Stuttgart und VfB Stuttgart gegen Wacker Innsbruck. Zuschauer sind vor Ort keine zugelassen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Blitzturniers im österreichischen Saalfelden. An diesem nehmen der VfB Stuttgart, der FC Liverpool und Wacker Innsbruck teil.

VfB Stuttgart vs. FC Liverpool vs. Wacker Innsbruck: Blitzturnier heute live im TV und Livestream

Das komplette Blitzturnier wird heute live ab 17.50 Uhr von Sky Sport News HD live im Free-TV übertragen. Der Sender ist nur noch noch via Kabel und Satellit für alle TV-Haushalte in Deutschland frei empfangbar.

Auf der Homepage von Sky könnt ihr das Blitzturnier heute auch in einem kostenlosen Livestream sehen.

Blitzturnier in Saalfelden: Alle Spiele im Überblick