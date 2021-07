Der FSV Mainz 05 trifft heute in einem Testspiel auf den FC Liverpool und Jürgen Klopp. SPOX begleitet das Duell im Liveticker.

Wiedersehen mit Jürgen Klopp: Im Zuge seiner Vorbereitung auf die neue Saison bestreitet der FSV Mainz 05 ein Testspiel gegen den FC Liverpool. Um nichts zu verpassen, könnt Ihr die Partie hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Mainz 05 vs. FC Liverpool: Testspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beide Mannschaften befinden sich momentan im Trainingslager in Österreich - Mainz in Tirol, die Engländer erst in Salzburg und dann ebenso in Tirol. Für Liverpool wird es das erste Testspiel sein, die 05er haben bereits einen 2:1-Erfolg gegen die Würzburger Kickers einfahren können.

Vor Beginn: Der FSV Mainz 05 steht heute in einem Testspiel dem FC Liverpool gegenüber. Ein echter Gradmesser während dieser Vorbereitung auf die Saison 2021/22. Los geht es um 18.15 Uhr, gespielt wird im Das.Goldberg-Stadion in Grödig, das in Österreich in der Nähe von Salzburg liegt.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen im Liveticker!

Mainz 05 vs. FC Liverpool: Testspiel heute live im TV und Livestream

Live verfolgen lässt sich Mainz gegen Liverpool heute bei ServusTV. Der österreichische Sender geht um 18.10 Uhr, also fünf Minuten vor dem Anstoß, auf Sendung.

Angeboten wird dabei neben der klassischen TV-Möglichkeit - in Deutschland ist ServusTV via Kabel empfangbar, analog teilweise ebenso - auch ein Livestream sowohl im Web als auch in der App.

Mainz 05: Testspiele der Vorbereitung im Überblick