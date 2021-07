Regionalligist FC Carl Zeiss Jena bestreitet heute gegen Drittligist FSV Zwickau ein Testspiel. Wie Ihr dieses heute live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau, Testspiel: Die wichtigsten Infos

Der Regionalligist FC Carl Zeiss Jena und Drittligist FSV Zwickau befinden sich wie zahlreiche andere Klubs in Deutschland mitten in der Vorbereitung für die anstehende Saison 2021/22. Beide Mannschaften halten aktuell ihr Trainingslager ab (Carl Zeiss Jena in Zeulenroda, FSV Zwickau in Bad Blankenburg) und treffen am heutigen Donnerstag, den 8. Juli, in einem Testspiel aufeinander.

Um 16 Uhr geht das Spiel im Waldstadion in Zeulenroda unter Ausschluss der Öffentlichkeit über die Bühne. Dementsprechend werden keine Zuschauer dabei sein. Ursprünglich war geplant gewesen, dass das Spiel in Bad Blankenburg stattfindet.

Für die Sachsen ist es heute bereits das dritte Freundschaftsspiel seit Trainingsbeginn am 16. Juni. Im ersten Spiel ging es gegen den Zweitligisten 1. FC Nürnberg. Mit 5:1 entschied der Club das Spiel für sich. Der zweite Gegner war die BSG Chemie Leipzig, den Zwickau 7:1 besiegte.

Der Regionalligist hingegen schoss am vergangenen Dienstag den FC Motor Zeulenroda mit 11:0 weg.

© getty Der FSV Zwickau beendete die vergangene Saison in der 3. Liga auf Platz zehn.

FC Carl Zeiss Jena vs. FSV Zwickau: Testspiel heute live im TV und Livestream

Alle, die am Spiel zwischen dem FC Carl Zeiss Jena und dem FSV Zwickau interessiert sind, haben Glück. Das Spiel wird nämlich live und in voller Länge im Livestream im Mitteldeutschen Rundfunk (MDR), Mitglied der ARD, übertragen.

Für den Livestream wird auch keine Registrierung oder Abo-Zahlung benötigt, der öffentlich-rechtliche Rundfunk bietet diesen völlig kostenfrei an.

3. Liga: Der 1. Spieltag der Saison 2021/22 im Überblick

Für Carl Zeiss Jena geht die Regionalliga Nordost am 25. Juli gegen den Berliner AK 07 los. Der FSV Zwickau startet dagegen bereits einen Tag vorher (24. Juli) seine Drittligasaison gegen die Reservemannschaft von Borussia Dortmund.