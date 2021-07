FC Bayern München vs. SSC Neapel: Testspiel heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der FC Bayern München empfängt heute den SSC Neapel zu einem Testspiel. Wir zeigen wo, Ihr das letzte Spiel des FC Bayern vor dem Pflichtspielauftakt live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Noch einmal testen, dann beginnt für Rekordmeister FC Bayern München die Saison 2021/22. Zum Abschluss des Testspielprogrammes in der Vorbereitung hat der FC Bayern einen namhaften Gegner aus Italien zu Gast.

FC Bayern München vs. SSC Neapel, Testspiel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Der FC Bayern München empfängt am heutigen Samstag, 31. Juli, den SSC Neapel im Rahmen des Audi Football Summits zu einem Testspiel. Spielbeginn ist um 16.30 Uhr in der Allianz-Arena in München.

Von den vier Testspielen des FC Bayern dürfte das heutige das sportlich wichtigste sein. Trainer Julian Nagelsmann steht erstmals der fast komplette Kader zur Verfügung. Die zahlreichen EM-Teilnehmer des FC Bayern stiegen im Laufe dieser Woche in das Training ein. So kann Nagelsmann heute eine mögliche Startaufstellung für das Spiel in der 1. Runde des DFB-Pokals beim Bremer SV am 8. August testen.

Der SSC Neapel belegte in der vergangenen Saison in der Serie A den fünften Platz und spielt damit in der Saison 2021/22 in der Europa League.

© getty Das Testspiel zwischen dem FC Bayern und SSC Neapel findet vor Zuschauern statt.

FC Bayern München: Alle Testspiele in der Übersicht

Datum Uhrzeit Gegner Ergebnis Samstag, 17. Juli 16 Uhr 1. FC Köln (in Villingen) 2:3 Samstag, 24. Juli 16.30 Uhr Ajax Amsterdam (Allianz Arena) 2:2 Mittwoch, 28. Juli 18 Uhr Borussia Mönchengladbach (Allianz Arena) 0:2 Samstag, 31. Juli 16.30 Uhr SSC Neapel (Allianz Arena)

FC Bayern München vs. SSC Neapel: Testspiel heute live im TV und Livestream

Das Testspiel des FC Bayern München gegen den SSC Neapel wird heute von zwei Anbietern live übertragen.

Der Privatsender RTL zeigt das Spiel ab 16 Uhr im Free-TV. Der von RTL angebotene Livestream bei dem Streamingdienst TVNOW ist dagegen kostenpflichtig. Falls Ihr dort noch nicht Kunde seid und Euch vor der Begegnung noch registriert, ist der erste Monat allerdings kostenlos. Alle Informationen zu TVNOW und der dortigen Registrierung gibt es hier.

Zudem zeigt MagentaTV das Testspiel heute live. Der Pay-TV-Sender lässt sich sowohl am TV-Receiver als auch über mobile Endgeräte oder online per Website abrufen.

FC Bayern München vs. SSC Neapel: Testspiel heute im Liveticker

Ihr könnt das Testspiel des FC Bayern gegen den SSC Neapel heute nicht live im TV oder im Livestream verfolgen? Kein Problem, schaut einfach in den ausführlichen Liveticker von SPOX. Wir informieren Euch im Minutentakt über das Geschehen in München.

FC Bayern München: Nächste Termine im Überblick