Eintracht Frankfurt bestreitet im eigenen Stadion ein Testspiel gegen Ligue-1-Klub AS Saint-Etienne. SPOX klärt auf, wie es die Partie heute live im TV und Livestream zu sehen gibt.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne, Testspiel: Anstoß, Ort, Zuschauer

Ein Freundschaftsspiel noch, dann wird es mit der Pflichtspiel-Saison ernst. Bevor im DFB-Pokal und in der Bundesliga jeweils der Startschuss fällt, empfängt Eintracht Frankfurt am heutigen Samstag, den 31. Juli, die Mannschaft des französischen Erstligisten AS Saint-Etienne zum letzten Testspiel der Vorbereitungsphase im Deutsche Bank Park.

10.000 Zuschauer werden der Begegnung vor Ort beiwohnen dürfen. Los geht es um 15.30 Uhr.

Eintracht Frankfurt vs. AS Saint-Etienne: Testspiel heute live im TV und Livestream

Anhänger der Frankfurter Eintracht dürfen sich freuen, denn das Saisoneröffnungsspiel der SGE wird live und in voller Länge im Free-TV und Livestream gezeigt. Um genauer zu sein: Der Hessische Rundfunk (hr) nimmt sich der Übertragung an.

Der öffentlich-rechtliche Sender stellt auch einen Livestream zu dem Aufeinandertreffen bereit, der sowohl auf hessenschau.de als auch auf dem YouTube-Kanal des hr abrufbar sein wird.

Kommentieren wird Sebastian Rieth, als Co-Kommentator ist Marvin Mendel von FUSSBALL 2000 im Einsatz. Janine Hilpmann moderiert und begrüßt am Rande der Partie Trainer Oliver Glasner und Sportdirektor Markus Krösche, beide neu bei den Adlerträgern, zu Interviews.

Eintracht Frankfurt: Testspiele in der Saisonvorbereitung

Für die Eintracht wird das Duell mit Saint-Etienne das fünfte Testspiel der laufenden Vorbereitung sein. Die bisherige Ausbeute: zwei Siege, aber auch zwei Niederlagen. Auf eine 1:3-Pleite zum Start gegen den SV Wehen Wiesbaden folgten Erfolgserlebnisse gegen den SV Sandhausen (1:0) und Watzenborn-Steinberg (6:1), woraufhin es zuletzt mit einem 2:3 gegen Racing Straßburg aber wieder einen Rückschlag gab.

Der Europa-League-Teilnehmer beginnt seine Pflichtspiel-Saison am 8. August mit dem DFB-Pokal gegen Waldhof Mannheim. In der Bundesliga geht es sechs Tage später, am 14. August, los. Dann kommt es gleich zu seinem Top-Spiel gegen Borussia Dortmund. Es findet auswärts statt.

Saint-Etienne hat übrigens bislang vier Testspiele absolviert, dabei aber nur eines für sich entscheiden können (2:1 gegen Grenoble). Zweimal setzte es ein Unentschieden (2:2 gegen Le Puy, 1:1 gegen FC Bourg-Peronnas), dazu gab es eine Niederlage (2:3 gegen Clermont Foot).