Bundesligist Bayer Leverkusen trifft heute in einem Testspiel auf den SV Wehen Wiesbaden. Wir zeigen Euch, wo Ihr die Partie live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Testspiel - Bayer Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden: Termin, Ort, Zeit

Bundesligist Bayer Leverkusen befindet sich seit dem 5. Juli in der Vorbereitung auf die kommende Bundesliga-Saison. Am heutigen Mittwoch, 14. Juli, steht das erste Testspiel auf dem Programm. Gegner des Teams des neuen Bayer-Trainers Gerardo Seoane ist Drittligist SV Wehen Wiesbaden. Die Partie wird um 18 Uhr auf dem Gelände am Leistungszentrum Kurtekotten angepfiffen.

Bayer Leverkusen vs. Wehen Wiesbaden: Testspiel heute live im Free-TV und Livestream

An dieser Stelle gibt es eine gute Nachricht für alle Fußball-Fans, vor allem für die von Bayern Leverkusen und des SV Wehen Wiesbaden. Das Testspiel wird heute live im Free-TV und im Livestream übertragen.

Bayer Leverkusen vs. Wehen Wiesbaden: Testspiel heute live im Free-TV

Für die Live-Übertragung im Free-TV ist der Privatsender Sport1 verantwortlich. Die Übertragung beginnt um 17.55 Uhr. Unmittelbar zuvor könnt Ihr auf Sport1 ab 15.55 Uhr das Testspiel zwischen dem VfL Wolfsburg und Hansa Rostock live sehen.

Bayer Leverkusen vs. Wehen Wiesbaden: Testspiel heute im Livestream

Sport1 bietet parallel zur TV-Übertragung auch einen kostenlosen Livestream an. Diesen könnt Ihr auch über die kostenlose App auf verschiedenen Endgeräten abrufen.

Ebenfalls live und kostenlos übertragen wird das Spiel auf dem YouTube-Kanal von Bayer Leverkusen.

Testspiel - Bayer Leverkusen vs. SV Wehen Wiesbaden: Informationen

Die größte Veränderung gab es bei Bayer Leverkusen in der Sommerpause auf dem Trainerposten. Neu in der Verantwortung ist Gerardo Seoane. Der 42 Jahre alte Schweizer arbeitetet davor erfolgreich bei Young Boys Bern, wurde mit dem Klub zuletzt drei mal in Serie Meister.

Auf dem Transfermarkt hielt sich Leverkusen bisher zurück. Prominentester Neuzugang ist Torwart Andrey Lunev, der ablösefrei von Zenit St. Petersburg kam. Nicht mehr im Bayer-Kader stehen unter anderem die Zwillinge Lars und Sven Bender (Karriereende) und Aleksandar Dragovic (Roter Stern Belgrad).

Ab dem 16. Juli absolviert Bayer Leverkusen ein einwöchiges Trainingslager in Kaprun (Österreich).

Da für den SV Wehen Wiesbaden der Auftakt in die 3. Liga bereits am 26. Juli beim SC Freiburg II ansteht, ist das Team in der Vorbereitung schon weiter fortgeschritten. Bisher gewannen die Hessen alle vier Testspiele. Nach Erfolgen gegen Alemannia Waldalgesheim (6:0), Hassia Bingen (6:4) und den 1. FC Schweinfurt 05 (1:0) gewann der SVWW am vergangenen Samstag bei Bundesligist Eintracht Frankfurt mit 3:1.

© getty Gerardo Seoane ist der neue Trainer von Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen: Testspiele der Saisonvorbereitung 2021/22