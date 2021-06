FC Bayern - Franck Ribery warnt Julian Nagelsmann vor FCB: "Verein ist eine Maschine"

Franck Ribery von der AC Florenz hat Bayern Münchens neuen Trainer Julian Nagelsmann vor der anspruchsvollen Aufgabe beim Rekordmeister gewarnt. "Der Verein ist eine Maschine, du musst immer gewinnen. Darauf musst du dich erst einmal einstellen", sagte der Franzose, der von 2007 bis 2019 für die Münchner auflief, der Bild am Sonntag.

Dennoch traut der Flügelspieler dem Ex-Leipzig-Coach in jedem Falle zu, beim FCB erfolgreich zu sein. "Nagelsmann ist ein super Trainer, er hat mit Leipzig und Hoffenheim viel erreicht. Er weiß genau, was er macht, erkennt Qualität im Fußball." Dennoch werde es in München "anders sein, mit mehr Druck."

Nagelsmann, der die Roten Bulllen in der vergangenen Saison zur Vize-Meisterschaft und ins Pokalfinale geführt hat, habe "genug Power, um in München zurechtzukommen". Beim Rekordmeister folgt Nagelsmann auf Hansi Flick, der nach der EM das Amt des Bundestrainers übernehmen wird.

"Flick sorgt für eine gute Atmosphäre im Team, er liebt seine Spieler. Egal, mit wem ich über ihn spreche, alle sind beeindruckt und schwärmen von ihm", sagte Ribery weiter. Auch deshalb sei es den Spielern möglich, "100 Prozent in jeder Sekunde" zu geben. "Ich glaube, ich hätte mich als Spieler sehr gut mit ihm verstanden."

Hinsichtlich des bevorstehenden EM-Krachers am Dienstag zwischen Deutschland und Frankreich sieht Ribery gute Gründe, warum deutsche Fans optimistisch sein können. "Natürlich hat die deutsche Mannschaft eine Chance! Deutschland hat ein sehr gutes Team, und die Kultur dieser Mannschaft ist es, bei Turnieren zusammenzuwachsen. Das ist ihre Mentalität."

Drei Aggressive Leader & Luca Toni: Riberys Traumelf © imago images 1/13 Im Rahmen des #DAZN11-Projekts hat Franck Ribery seine Traumelf nominiert. Ribery selbst meint: "Nicht schlecht, oder?" Euch erwartet wieder ein Legenden-Feuerwerk. © imago images 2/13 TOR - OLIVER KAHN: Zwar spielte der Franzose nur eine Saison mit dem Torwart-Urgestein, dennoch will er ihn in seiner Traumelf nicht missen. © getty 3/13 ABWEHR - RAFINHA: Insgesamt 8.288 Minuten (151 Spiele) verbrachten die beiden zusammen für den FC Bayern auf dem Platz. © getty 4/13 JEROME BOATENG: "Er hat ein riesiges Herz und ist einfach ein unglaublich positiver Charakter", sagte Boateng einst über Ribery. Das Lob kam postwendend zurück: "Für mich ist er einer der besten Innenverteidiger der Welt." © getty 5/13 DAVID ALABA: Mit dem Österreicher verbindet Ribery so einiges. Unvergessen sind die Zeiten, als die beiden die linke Außenbahn in Europa dominierten. © getty 6/13 MITTELFELD - GENNARO GATTUSO: Mit dem italienischen Abräumer spielte Ribery zwar nie zusammen, doch will man wirklich gegen ihn spielen? Wohl kaum. Außerdem ist Gattuso ab der kommenden Saison sein Trainer, Pluspunkte kann man immer sammeln ... © getty 7/13 ARTURO VIDAL: 59 Spiele bestritt er zusammen mit dem "Krieger". Als Vidal den Verein in Richtung Barcelona verließ, betonte Ribery mehrfach, wie sehr er den Abgang bedaure. © getty 8/13 MARK VAN BOMMEL: Ein weiterer "aggressiver Leader". 7.798 Minuten und 103 Spiele standen der Niederländer und der Franzose zusammen auf dem Feld. © getty 9/13 ARJEN ROBBEN: Erst gehasst, dann geliebt: Die Beziehung der beiden Flügelspieler war in ihren letzten Jahren bei den Bayern überragend. © getty 10/13 ZINEDINE ZIDANE: Zusammen bei der Weltmeisterschaft 2006 liefen sie für Frankreich auf und kamen bekanntlich ins Finale. Für Ribery war Zidane der "absolute Wahnsinn". © getty 11/13 FRANCK RIBERY: "Flagada", sein Spitzname bedeutet so viel wie hundemüde, darf in seiner Aufstellung natürlich nicht fehlen. © getty 12/13 STURM - LUCA TONI: Beide witzelten zusammen, beide brachten dem Klub zusammen große Erfolge. In 67 Spielen machte Toni zwölf Tore nach Vorarbeit von Ribery. Der Italiener wiederum legte sechs Treffer für ihn auf. © getty 13/13 So sieht die #DAZN11 von Ribery in einem 3-3-3-1-System aus.

Ribery: Müller "verkörpert perfekten Deutschen"

Zwar habe Frankreich "nach vorne viel Qualität. Wenn Deutschland aber kompakt und gut organisiert spielt, gibt es im Umschalt­spiel viel Qualität. Deutschland hat die Spieler, die jedem Gegner wehtun können." Wichtig sei es aus DFB-Sicht, "am Anfang sicher und kompakt zu stehen. Dann können sie gewinnen."

Hierbei sei auch die Rückkehr von Thomas Müller in die Nationalmannschaft von großer Bedeutung: "Ich war so, so glücklich, als ich davon gehört habe. Er ist die Führungspersönlichkeit des deutschen Fußballs, er verkörpert für mich den perfekten Deutschen." In einer schwierigen Situation habe Müller weiter an sich gearbeitet und blieb ruhig: "Seine Leistungen wurden belohnt."