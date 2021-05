"Beharrliche Nötigung": Das unbelehrbare Super-League-Trio wehrt sich weiter

Real Madrid, Juventus Turin und der FC Barcelona geben beim Thema Super League keine Ruhe. Die drei Uneinsichtigen erheben schwere Vorwürfe gegen die UEFA.

"Beharrliche Nötigung", "direkter Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit", "Zwang und unerträglicher Druck": Das unbelehrbare Super-League-Trio will einfach nicht klein beigeben. Keine 48 Stunden nachdem die UEFA ein Verfahren gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin eingeleitet hat, holen die schon wieder zum Gegenangriff aus - und kündigen unerbittlichen Widerstand an. Das gemeinsame Statement der Abtrünnigen hat es in sich.

Das Vorgehen der UEFA "gegenüber drei der bedeutendsten Institutionen in der Geschichte des Fußballs" sei nichts anderes als "beharrliche Nötigung", teilte das Trio mit - und zündete gleich die nächste Eskalationsstufe. Denn, so wird behauptet, die UEFA verstoße mit ihrem Vorgehen schlicht gegen europäisches Recht. Gerichte hätten den Dachverband bereits ermahnt, während der laufenden Gerichtsverfahren "keine Maßnahmen" zu ergreifen.

"Daher ist die Eröffnung eines Disziplinarverfahrens durch die UEFA unverständlich und stellt einen direkten Angriff auf die Rechtsstaatlichkeit dar, die wir, die Bürger der Europäischen Union, demokratisch aufgebaut haben, und ist gleichzeitig ein Mangel an Respekt gegenüber der Autorität der Gerichte selbst", heißt es in der Erklärung des Trios.

Das Disziplinarverfahren hatte die UEFA am Dienstag eingeleitet. Es gehe um "mögliche Verstöße gegen die rechtlichen Rahmenbedingungen" des Kontinentalverbands, hieß es in einer Mitteilung. Zuvor hatten sich die Ethik- und Disziplinarinspektoren zwei Wochen lang dem Fall gewidmet. Die UEFA droht mit massiven Strafen bis hin zum Ausschluss aus ihren Wettbewerben, weil sich das wirtschaftlich angeschlagene Trio um Champions-League-Rekordsieger Real beharrlich weigert, der Super League abzuschwören.

"Die Kreatur von Perez und Agnelli wurde getötet": Internationale Pressestimmen zum Aus der European Super League © IMAGO / PA Images 1/16 Die Super League ist Geschichte - so schnell, wie sie gegründet wurde, so schnell ist sie auch wieder verschwunden. SPOX zeigt euch die internationalen Pressestimmen zum Aus der European Super League. © getty 2/16 ENGLAND - Daily Mail: "Die Gier wurde besiegt. Die gierigen Fußballbosse wurden in der Nacht gezwungen, ihre Pläne für eine abtrünnige Liga aufzugeben, nachdem es zu Fanprotesten kam. Manchester City und Chelsea haben dramatisch das Handtuch geworfen." © getty 3/16 Sun: "Auf Wiedersehen. Ein Sieg für die Fans. Die FA, UEFA und Premierminister Boris Johnson haben sich dem Freudenchor angeschlossen, während ManU bestätigte, dass der stellv. Vorstandsvorsitzende Ed Woodward den Verein am Jahresende verlässt." © getty 4/16 The Guardian: "Die Fans jubeln. Chelsea und Manchester City haben dramatisch ihren Rückzug aus dem Wettbewerb angekündigt, als sie von dem Widerstand der Fans und der Regierung überrascht worden sind." © getty 5/16 Mirror: "Neue Hoffnung für den Fußball. ManCity und Chelsea haben ihren Ausstieg aus der Super League in der letzten Nacht bestätigt. Prinz William und Boris Johnson waren unter denen, die sich gegen die Pläne der Milliardäre ausgesprochen haben." © getty 6/16 ITALIEN - Corriere della Sera: "Super-Flucht von der Super-Liga, die noch nicht geboren ist und bereits bröckelt. Die englischen Klubs zittern vor der Aussicht eines Gesetzes, um das Projekt zu stoppen. Der Fußball der Eliten hat keine Zukunft." © getty 7/16 Gazzetta dello Sport: "Die Superliga überlebt nicht mehr als 48 Stunden und stellt einen einmaligen Rekord auf: Sie hat die Opposition der Politik, des EU-Parlaments, der sportlichen Institutionen sowie aller Medien, der Tifosi und Spieler geweckt." © getty 8/16 Corriere dello Sport: "Ein extremer Versuch, eine Allianz zu kitten, die bereits in die Brüche gegangen ist, ist gescheitert. Politik, sportliche Institutionen und Tifosi haben in weniger als 48 Stunden die Kreatur von Perez und Agnelli getötet.“ © getty 9/16 Tuttosport: "Agnellis Projekt zerbröselt. Der tödliche Hieb kommt von dem reichstem Markt, dem englischen, wo die Umsätze undenkbar sind. Ein rechtlicher Kampf wäre voller Risiken, der Imageschaden bei den Fans zu groß." © getty 10/16 La Repubblica: "Ein verzweifelter Schritt, der verheerende Folgen haben könnte. Zwölf Klubs, in einer enormen Verschuldung vereint, haben 48 Stunden lang den europäischen Fußball in Schach gehalten. Doch die Flucht vor der UEFA ist gescheitert." © getty 11/16 SPANIEN - Sport: "Die Super League bricht auseinander. PSG und Bayern weigern sich ebenfalls, daran teilzunehmen, weswegen das von Florentino Perez angeführte Projekt eine Totgeburt erleidet." © getty 12/16 Marca: "Super Lächerlichkeit. Der Druck der englischen Fans mit dem Aufschrei 'der Fußball gehört den Fans' erlegt die pharaonische Super League. Real, Atletico und Barca stecken jetzt in der Bredouille. Die Super League ist tödlich verletzt." © getty 13/16 AS: "England bringt die Super League zum Platzen. Ihre Entscheidung wurde nachts nach einer Konferenz aller zwölf beteiligten Vereine bekannt. Auch diverse bekannte Spieler wie De Bruyne oder Milner stellten sich gegen die Super League." © getty 14/16 El Mundo Deportivo: "BREXIT. Die englischen Klubs, angeführt von Manchester City, ziehen sich zurück und nehmen das Projekt von Florentino Perez auseinander. Es scheint der Todesstoß für diesen Wettbewerb zu sein." © getty 15/16 FRANKREICH - L'Equipe: "Das ist Fußball! Am Ende eines Tages, an dem Fans, Trainer und Spieler in England gegen den Verrat der Klubeigentümer zusammenstanden, gaben Manchester City, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Manchester United und Chelsea auf." © IMAGO / PA Images 16/16 Le Figaro: "Das Projekt der Super League ist nach dem Rückzug der englischen Vereine tot geboren. Die Organisatoren sind jedoch noch nicht entwaffnet. Das in den Medien, von Spielern und der Fans kritisierte elitäre Projekt schwebt im Dunkeln."

Super League: Real, Barca und Juve bleiben stur

Die übrigen neun verbündeten Klubs hatten dies getan, nachdem die Eliteliga Mitte April nach nur 48 Stunden krachend gescheitert war. Unter Auferlegung von Sanktionen wurden sie wieder eingegliedert. Die Klubs spenden zusammen 15 Millionen Euro für die Förderung des Jugend- und Breitenfußballs und verpflichteten sich unter anderem zur Zahlung von 100 Millionen Euro, sollten sie in Zukunft versuchen, an einem nicht genehmigten Wettbewerb teilzunehmen.

Die drei sturen Unbelehrbaren verschwenden hingegen weiter keinen Gedanken daran nachzugeben. Längst schalteten sie den Europäischen Gerichtshof ein, um die Frage zu klären, ob die UEFA ihre "marktbeherrschende Stellung" missbraucht, indem sie versucht, ein konkurrierendes Turnier zu blockieren. Ihre Chancen Recht zu bekommen, stehen nach Meinung verschiedener Rechtsexperten nicht schlecht.

Man werde "keine Form von Zwang oder unerträglichem Druck akzeptieren" so das Trio, und man sei weiterhin bereit, "respektvoll und im Dialog über die dringenden Lösungen zu diskutieren, die der Fußball derzeit braucht". Der Gruppe gehe es "in einer prekären wirtschaftlichen Situation" nur darum "Wege zur Modernisierung des Fußballs" zu finden.

"Entweder", so schließt das Trio sein Statement, "wir reformieren den Fußball oder wir werden seinem unausweichlichen Untergang zusehen müssen". Doch es ist kein Geheimnis, dass Fans weltweit eben diesen in der Gründung einer Super League sehen.