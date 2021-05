Der 1. FC Köln muss im Rückspiel der Relegation zur Bundesliga bei Holstein Kiel heute unbedingt gewinnen. Hier gibt es die komplette Partie im Liveticker.

Der 1. FC Köln steht vor dem Abstieg in die 2. Liga. Gelingt Holstein Kiel im Relegations-Rückspiel zur Bundesliga die Überraschung und macht den Aufstieg perfekt? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

Holstein Kiel vs. 1. FC Köln 0:0 Tore Aufstellung Holstein Kiel Gelios - Neumann, Wahl, Komenda, Lorenz - Meffert - Mühling, J.-S. Lee - Bartels, Porath, Reese Aufstellung 1. FC Köln T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - Wolf, Duda, Kainz - Andersson Gelbe Karten

Relegation Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Rückspiel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Friedhelm Funkel stellt in seinem definitiv letzten Spiel als FC-Coach im Vergleich zum Hinspiel auf vier Positionen um: Schmitz und Katterbach werden auf den Außenverteidiger-Positionen durch Ehizibue und Horn ersetzt, im zentralen Mittelfeld agiert nun wieder Hector, Kainz beginnt für ihn in der Offensive und Özcan muss so auf der Bank Platz nehmen. Außerdem startet Andersson vorne drin für Jakobs.

Vor Beginn: Die Kölner wollen folgendermaßen den Klassenerhalt packen: T. Horn - Ehizibue, Bornauw, Czichos, J. Horn - Skhiri, Hector - Wolf, Duda, Kainz - Andersson.

Vor Beginn: Ole Werner stellt damit nach dem 1:0-Erfolg im Hinspiel auf vier Positionen um: Van den Bergh wird in der Viererkette durch den Siegtorschützen Lorenz ersetzt, im zentralen Mittelfeld beginnen die im Hinspiel gelbgesperrten Meffert und Mühling für Ignjovski und Hauptmann. Im Sturmzentrum ersetzt Reese Serra.

Vor Beginn: Hier die Aufstellungen. Der KSV geht es heute folgendermaßen an: Gelios - Neumann, Wahl, Lorenz, Komenda - Mühling, Meffert, Lee - Bartels, Reese, Porath.

Vor Beginn: Holstein Kiel kann heute Geschichte schreiben und erstmals in die Bundesliga aufsteigen. Nach dem 1:0-Sieg in Köln stehen die Chancen darauf gut. Köln muss heute unbedingt gewinnen, sei es nach Ablauf der regulären Spielzeit, der Verlängerung oder dem Elfmeterschießen, um den Abstieg in die 2. Liga noch zu verhindern. Das Spiel dürfen heute 2350 Zuschauer im Stadion sehen.

Vor Beginn: Das Rückspiel der Relegation zur Bundesliga wird um 18 Uhr im Holstein-Stadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Holstein Kiel gegen 1. FC Köln.

Relegation Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Rückspiel heute im Liveticker - Die Aufstellungen

Relegation Holstein Kiel vs. 1. FC Köln: Rückspiel heute live im TV und Livestream

Im Free-TV ist das Relegations-Rückspiel zwischen Holstein Kiel und dem 1. FC Köln heute nicht zu sehen. Es wird exklusiv von DAZN übertragen.

Die Übertragung des Streamingdiensts beginnt um 17.30 Uhr. Ihr könnt DAZN einen Monat lang kostenlos testen. Bei rechtzeitiger Registrierung könnt Ihr Kiel gegen den 1. FC Köln so noch ohne anfallende Kosten live sehen. Nach dem kostenlosen Probemonat könnt Ihr entweder ein jederzeit kündbares Monatsabo oder ein Jahresabo für zwölf Monate abschließen.

Aufgepasst: Zur kommenden Saison ändert sich das Angebot und die Preisstruktur von DAZN - alle Infos!

Holstein Kiel trat bereits 2018 in der Relegation zur Bundesliga an, scheiterte jedoch deutlich mit 1:4 gegen den VfL Wolfsburg.