Spitzenspiel in der 3. Liga! Hansa Rostock empfängt heute am 35. Spieltag den FC Ingolstadt. Hier bei SPOX könnt Ihr die Partie im Liveticker verfolgen.

Wer macht den nächsten Schritt Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga - Hansa Rostock oder der FC Ingolstadt? Am 35. Spieltag findet in Rostock das Duell des Tabellenzweiten gegen den Tabellendritten statt. Mit unserem Liveticker verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Hansa Rostock liegt derzeit in der 3. Liga mit 65 Punkten punktgleich mit Tabellenführer Dynamo Dresden auf Tabellenplatz zwei. Mit zwei Zählern weniger folgt direkt dahinter der FC Ingolstadt. Für beide Teams wäre ein Sieg heute ein immens großer Schritt Richtung Aufstieg in die 2. Bundesliga. Von hinten droht eigentlich nur noch Gefahr vom TSV 1860 München (4./61 Punkte)

Vor Beginn: Das Spitzenspiel des 35. Spieltags wird um 19 Uhr im Ostseestadion angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Hansa Rostock gegen den FC Ingolstadt.

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen:

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, Riedel, Roßbach, Scherff - Löhmannsröben, Rhein - Omladic, Bahn, Breier - Verhoek

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Gaus - Kotzke - Röhl, M. Stendera, Bilbija - Eckert Ayensa, Kutschke

Hansa Rostock vs. FC Ingolstadt: 3. Liga heute im TV und Livestream

Live verfolgen könnt Ihr die Begegnung im TV und im Livestream bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom kostet Euch als Nicht-Telekom-Kunden im Monatsabo monatlich 16,95 Euro oder im Jahresabo monatlich 9,95 Euro. Falls Ihr einen laufenden Telekom-Vertrag habt, zahlt Ihr für MagentaSport die ersten zwölf Monate nichts, danach dann 4,95 Euro pro Monat.

