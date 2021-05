In der 3. Liga kommt es heute zum bayerischen Derby zwischen dem FC Ingolstadt und dem TSV 1860 München. Hier bei SPOX könnt Ihr das entscheidende Spiel um den Relegationsplatz im Liveticker verfolgen.

Was für ein Saisonfinale in der 3. Liga! Wer sichert sich im direkten Duell zwischen dem FC Ingolstadt und 1860 München den Relegationsplatz? Steigen die Schanzer vielleicht noch direkt in die 2. Liga auf? In unserem Liveticker verpasst Ihr keine Spielszene.

FC Ingolstadt vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das hätten die Spielplanmacher der 3. Liga nicht besser machen können! Den Tabellendritte FC Ingolstadt und den Vierten 1860 München trennen vor dem letzten Saisonspiel nur zwei Punkte. Ingolstadt hat mit einem Sieg und einem Unentschieden Relegationsplatz drei sicher. Die Löwen müssen dagegen unbedingt gewinnen. Gewinnt Ingolstadt und der Tabellenzweite Rostock verliert zugleich gegen Lübeck, stünde Ingolstadt als zweiter Aufsteiger neben Dynamo Dresden fest. Für reichlich Spannung ist gesorgt!

Vor Beginn: Das bayerische Derby am letzten Spieltag der 3. Liga wird um 13.30 Uhr im Audi-Sportpark angepfiffen.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker der Partie FC Ingolstadt gegen den TSV 1860 München.

FC Ingolstadt vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute im Liveticker - Voraussichtliche Aufstellungen

FC Ingolstadt: Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Kotzke - Beister, Stendera, Gaus - Eckert Ayensa, Kutschke

Buntic - Heinloth, Paulsen, Schröck, Franke - Kotzke - Beister, Stendera, Gaus - Eckert Ayensa, Kutschke TSV 1860 München: Hiller - Willsch, Wein, Salger, Steinhart - Dressel - Lex, Neudecker, Tallig, Biankadi - Mölders

FC Ingolstadt vs. TSV 1860 München: 3. Liga heute live im TV und Livestream

Der BR überträgt die heutige Partie live und in voller Länge im Free-TV. Zudem wird das Spiel auch von MagentaSport live übertragen. Als Telekom-Kunde könnt Ihr MagentaSport ein Jahr lang kostenlos nutzen, im zweiten Jahr kostet das Abo 4,95 Euro pro Monat. Seid Ihr kein Telekom-Kunde, müsst Ihr allerdings mehr bezahlen: In diesem Fall sind im Jahresabo 9,95 Euro pro Monat fällig, im Monatsabo sind es 16,95 Euro.

Ihr könnt Ingolstadt gegen 1860 München bei beiden Anbietern auch im Livestream verfolgen. Der Livestream des BR ist kostenfrei empfangbar. Für den Livestream von MagentaSport benötigt Ihr ein Abo.

3. Liga: Die aktuelle Tabelle