VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern: 3. Liga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Heißes Duell im Tabellenkeller der 3. Liga! Der VfB Lübeck empfängt heute den 1. FC Kaiserslautern. SPOX zeigt, wie Ihr das Spiel des 31. Spieltags live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Der VfB Lübeck und der 1. FC Kaiserslautern stehen vor dem Abstieg aus der 3. Liga. Nach 30 Spieltagen belegt Lübeck Platz 19, einen Platz davor rangiert der Traditionsklub aus der Pfalz. Dieser verpasste am vergangenen Dienstag einen Sieg im Nachholspiel gegen den FSV Zwickau. Die "Roten Teufel" kassierten den Ausgleichstreffer zum 2:2 erst in der fünften Minute der Nachspielzeit. Mit 29 (Lübeck) beziehungsweise 30 Punkten (Kaiserslautern) ist das rettende Ufer, Platz 16, für beide aber noch nicht weit entfernt. Auf dem ersten Nichtabstiegsplatz liegt der FC Bayern II mit 33 Punkten.

Welches Team schafft heute einen wichtigen Sieg im Kampf um den Klassenerhalt?

VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern: Termin, Ort, Infos

Das Spiel des VfB Lübeck gegen den 1. FC Kaiserslautern wird am heutigen Samstag, 6. April, in der Lohmühle in Lübeck steigen. Angepfiffen wird es wie alle Samstagsspiele der 3. Liga um 14 Uhr.

3. Liga: Der 31. Spieltag im Überblick

Begegnung Heim Gast 09.04., 19 Uhr Hallescher FC KFC Uerdingen 05 10.04., 14 Uhr MSV Duisburg Waldhof Mannheim 10.04., 14 Uhr FC Hansa Rostock Magdeburg 10.04., 14 Uhr VfB Lübeck 1. FC Kaiserslautern 10.04., 14 Uhr 1860 München SC Verl 10.04., 14 Uhr 1. FC Saarbrücken Türkgücü-Ataspor 10.04., 14 Uhr FC Ingolstadt Bayern München II 11.04., 13 Uhr FSV Zwickau FC Viktoria Köln 11.04., 14 Uhr SpVgg Unterhaching SG Dynamo Dresden 12.04., 19 Uhr SV Meppen SV Wehen Wiesbaden

3. Liga: VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern heute live im TV und Livestream

In der Saison 2020/21 werden zahlreiche Spiele der 3. Liga live im Free-TV übertragen. Das Abstiegsduell zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Kaiserslautern gehört nicht dazu.

Live und exklusiv gibt es das Spiel bei MagentaSport. Der Bezahlsender der Telekom hat sich die Übertragungsrechte für die komplette 3. Liga gesichert. Übertragungsstart bei Lübeck gegen Kaiserslautern ist heute um 13.45 Uhr. Nach der Vorberichterstattung mit Moderatorin Kamila Benschop wird Gari Paubandt das Spiel kommentieren.

MagentaSport ist kostenpflichtig. Telekom-Kunden erhalten die ersten zwölf Monate noch gratis, danach müssen sie 4,95 Euro im Monat bezahlen. Ohne Telekom-Vertrag kostet Euch Magenta Sport entweder 9.95 Euro (Jahresabo) oder 16,95 Euro (Monatsabo).

Auf MagentaSport zugreifen könnt Ihr am PC online per Livestream, am TV-Gerät via App oder Telekom-Receiver sowie auf dem Smartphone oder Tablet via App.

3. Liga: VfB Lübeck - 1. FC Kaiserslautern heute im Liveticker

Verfolgen könnt Ihr die Partie zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Kaiserslautern auch bei SPOX - und zwar im Liveticker. In diesem wird Euch garantiert nichts entgehen.

3. Liga: Die Tabelle vor dem 31. Spieltag