Juventus Turin - FC Porto: Champions League heute live im TV, Livestream und Liveticker

In der Champions League steht das Achtelfinal-Rückspiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto an. SPOX verrät Euch, wie Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

Juventus Turin vs. FC Porto heute live: Uhrzeit, Ort, Ausgangslage

Am heutigen Dienstag, 9. März, finden in der Champions League die ersten Achtelfinal-Rückspiele statt. In Turin empfängt Juventus Turin den FC Porto. Spielbeginn im Juventus Stadium ist um 21 Uhr.

Das Hinspiel in Porto gewann der FC Porto mit 2:1. Nach Toren von Mehdi Taremi (2.) und Moussa Marega (46.) für die Portugiesen erzielte Federico Chiesa (82.) noch das wichtige Auswärtstor für das Team von Superstar Cristiano Ronaldo.

In der Serie A glückte Juventus am vergangenen Samstag die Generalprobe. Gegen Lazio Rom wurde mit 3:1 gewonnen. Auch der FC Porto geht mit dem Rückenwind eines Ligasieges in das Achtelfinal-Rückspiel. Bei Gil Vicente gewann Porto mit 2:0.

Juventus Turin vs. FC Porto: Alle Duelle im Überblick

Wettbewerb Datum Heimmannschaft Gastmannschaft Ergebnis Champions League (Achtelfinale) Mi. 17.02.2021 FC Porto Juventus Turin 2:1 Champions League (Achtelfinale) Di. 14.03.2017 Juventus Turin FC Porto 1:0 Champions League (Achtelfinale) Mi. 22.02.2017 FC Porto Juventus Turin 0:2 Champions League (Gruppenphase) Di. 23.10.2001 Juventus Turin FC Porto 3:1 Champions League (Gruppenphase) Mi. 10.10.2001 FC Porto Juventus Turin 0:0 Champions League (Finale) Mi. 16.05.1984 Juventus Turin FC Porto 2:1

Champions League: Juventus vs. Porto heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Spiel zwischen Juventus Turin und dem FC Porto heute nicht übertragen. Die Übertragungsrechte an der Champions League 2020/21 teilen sich DAZN und Sky.

Die Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Porto ist live und exklusiv auf DAZN zu sehen. Dort beginnt die Vorberichterstattung um 20.45 Uhr, 15 Minuten später rollt dann der Ball in Turin. Als Kommentatoren-Team fungiert dieses Trio:

Kommentator: Marco Hagemann

Marco Hagemann Experte: Benny Lauth

Benny Lauth Moderator: Daniel Herzog

Neben der Champions League zeigt DAZN jede Menge weiteren Live-Fußball wie die Europa League, die Primera Division, die Serie A und ausgewählte Bundesliga-Spiele.

Auf Sky wird Juventus Turin gegen den FC Porto in einer Konferenz mit dem Parallelspiel zwischen Borussia Dortmund und dem FC Sevilla gezeigt. Sky kann im Livestream über die für Abonnenten kostenlose SkyGo -App angesehen. Via SkyTicket gibt es die Möglichkeit, sich einen Zugang zu kaufen.

Champions League: Highlights zu Juventus vs. Porto sehen

Auf SPOX könnt Ihr etwa 40 Minuten nach Spiel Ende die Highlights der Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Porto sehen. Dort wird Euch kein Tor und keine weitere brisante Szene entgehen.

Juventus Turin vs. FC Porto: Champions League heute im Liveticker

Wie zu allen anderen Spielen der Champions League bietet SPOX selbstverständlich auch zur Partie zwischen Juventus Turin und dem FC Porto einen Liveticker an.

