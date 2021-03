1. FC Köln - Werder Bremen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am 24. Spieltag der Bundesliga empfängt der 1. FC Köln heute Werder Bremen. SPOX verrät Euch, wo Ihr das Spiel live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

1. FC Köln - Werder Bremen heute live: Termin, Ort, Infos

Im ersten Sonntagsspiel des 24. Bundesliga-Spieltages kommt es zum Duell zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen. Das Spiel wird um 15.30 Uhr im RheinEnergieSTADION in Köln angepfiffen.

Der 1. FC Köln steckt nach einer bislang schwachen Saison mitten im Abstiegskampf. Mit 21 Punkten liegen die "Geißböcke" in der Tabelle als 14. nur drei Punkte vor dem 17., Mainz 05. Nach einem überraschenden Sieg im Derby gegen Borussia Mönchengladbach gab es in der Bundesliga zuletzt drei Niederlagen in Serie.

Bei Werder Bremen hat sich die Lage nach dem Coup gegen Eintracht Frankfurt am vergangenen Spieltag etwas entspannt. Das Team von Trainer Florian Kohfeldt hat als 12. fünf Punkte mehr auf dem Konto als der heutige Gegner.

Im Hinspiel trennten sich Bremen und Köln 1:1.

1. FC Köln - Werder Bremen: Die Bundesliga heute live im TV und im Livestream

Das Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Wie jedes Sonntagsspiel mit Spielbeginn 15.30 Uhr ist es exklusiv auf Sky zu sehen. Um Sky empfangen zu können, müsst Ihr vorher ein Abo abschließen.

Die Vorberichterstattung beginnt um 14.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 1. Das Spiel wird dann von Martin Groß kommentiert.

Um im Livestream dabei zu sein, gibt es zwei Möglichkeiten: Die SkyGo-App (für TV-Abo-Kunden) oder ein Sky Ticket (monatlich kündbar).

Bei DAZN gibt es die Höhepunkte des Spieles bereits 40 Minuten nach Abpfiff zu sehen.

DAZN hat die volle Ladung Fußball im Programm: Champions League, Europa League, Primera Division, Serie A und Ligue 1 - das alles gibt es zu sehen.

Bundesliga: Der 24. Spieltag im Überblick

Termin Heim Ergebnis Gast 05.03., 20:30 Schalke 04 0:0 1. FSV Mainz 05 06.03., 15:30 Mönchengladbach 0:1 Bayer Leverkusen 06.03., 15:30 1899 Hoffenheim 2:1 VfL Wolfsburg 06.03., 15:30 SC Freiburg 0:3 RB Leipzig 06.03., 15:30 Eintracht Frankfurt 1:1 VfB Stuttgart 06.03., 15:30 Hertha BSC 2:1 FC Augsburg 06.03., 18:30 Bayern München 4:2 Borussia Dortmund 07.03., 15:30 1. FC Köln -:- Werder Bremen 07.03., 18:00 Arminia Bielefeld -:- Union Berlin

1. FC Köln - Werder Bremen heute im Liveticker

Könnt Ihr das Spiel nicht im TV oder im Livestream verfolgen? Dann nichts wie in den Liveticker von SPOX. Hier entgeht Euch nichts vom Spiel zwischen dem 1. FC Köln und Werder Bremen.

Bundesliga: Die aktuelle Tabelle