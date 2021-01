Kevin Großkreutz sucht den wahren Fußball: Sehnsucht nach der Asche

Kevin Großkreutz begann als Dortmunder Junge aus der Kurve und wurde Weltmeister. Nun geht er den Weg zurück auf Asche.

Kevin Großkreutz sucht den wahren Fußball. Er sehnt sich nach dem dumpfen Klackern verkrusteter Stollen auf Beton, Ballholen in den Büschen, Mecker-Rentnern und Flaschenbier im Vereinsheim. "Ich will dahin, wo ich hergekommen bin", sagte der Weltmeister von 2014 dem SID am Montag: "Ich habe als kleiner Junge auf Asche begonnen. Jetzt will ich nur noch Spaß haben und mit meinen alten Freunden kicken."

Keine 24 Stunden, nachdem der 32-Jährige das Ende seiner Profi-Karriere verkündet hat, ist von Wehmut wenig zu spüren. Kevin Großkreutz hat das 15 lange Jahre mitgemacht: Vom Dortmunder Jungen aus der Kurve stieg er auf zum Weltmeister (ohne Einsatz) - und danach stürzte er mit der einen oder anderen Affäre ein gutes Stück wieder herunter. Es reicht.

Auf die Frage nach dem größten Spiel seiner Karriere kommt dann auch nicht sein enorm wichtiges Champions-League-Tor bei Olympique Marseille damals, nicht der Tag, an dem er bei Bayer Leverkusen innerhalb von fünf Minuten ein Spiel alleine drehte. Nein: "Ich habe mal in der C-Jugend 14 Tore in einem Spiel gemacht, im Kreispokal gegen den VfL Schwerte. Das war groß."

Großkreutz hat noch genau die Ausläufer jener Zeiten mitgemacht, in denen kein millionenschweres Jungprofi-Internat zur Verfügung stand. "Wir haben in der E-, D-, C-Jugend noch auf Asche gekickt. Da musste man kämpfen, beißen, das tat weh", erzählt er. "Das hat mich stark gemacht! Ich wusste immer, dass das früher nicht so war im Leben. Dass man was durchmachen musste, um nach oben zu kommen."

Zwar wollen und sollen jetzt seine Frau, die Kinder und sein Lokal "Mit Schmackes" noch mehr Aufmerksamkeit geschenkt bekommen - ganz ohne Fußball aber, sagt Großkreutz lachend, geht es doch nicht. Er wird sehr wahrscheinlich schon am Dienstag beim TuS Bövinghausen unterschreiben, in der Westfalenliga, nur 15 Minuten von seiner Haustüre entfernt: "Es ist noch nicht fix, aber es sieht sehr gut aus. Da können auch alle zocken und wollen nach oben."

Weltmeister, Deutscher Meister, Aussortierter: Die Karriere des Kevin Großkreutz © imago images / Revierfoto 1/16 Nach seiner Ausbootung beim KFC Uerdingen beendet Kevin Großkreutz seine Karriere im Profifußball. Dennoch kann der Ex-Nationalspieler auf eine erfolgreiche Laufbahn zurückblicken - mit einigen Aufs und Abs. Seine Karriere in Bildern. © imago images / Thorge Huter 2/16 Die ersten Schritte im Profifußball macht Großkreutz bei Rot-Weiss Ahlen. Dorthin wechselt er im Sommer 2002 und schafft es in den kommenden Jahren, sich in die erste Mannschaft hochzuarbeiten. © imago images / Bild13 3/16 Für die Profimannschaft von RW Ahlen läuft er insgesamt 97 Mal auf, erzielt 24 Tore und legt weitere elf Treffer auf. Den Höhepunkt markiert der Aufstieg in die 2. Bundesliga 2008, den er zusammen mit seinem späteren Mitspieler Marco Reus schafft. © imago images / DeFodi 4/16 Am 24. Januar 2009 folgt schließlich der Wechsel zu seinem Herzensverein, dem BVB. In Dortmund braucht Großkreutz nur wenig Zeit, um sich einzugewöhnen. Schon in seiner ersten Spielzeit bei den Schwarz-Gelben avanciert er zum Stammspieler. © imago images / Norbert Schmidt 5/16 Mit dem BVB gewinnt er 2011 sensationell die deutsche Meisterschaft, 2012 sogar das Double. Über viele Jahre ist der Mittelfeldspieler in Dortmund gesetzt, erst nach der Übernahme durch Thomas Tuchel findet er keine Berücksichtigung mehr. © imago images / Sven Simon 6/16 In der Nationalmannschaft ist Großkreutz zwischen 2010 und 2014 aktiv. Einmal läuft er auch für die U21 auf: Für die markiert er am 11. August 2010 gegen Island den 1:1-Ausgleich. Deutschland verliert am Ende mit 1:4. © imago images / AFLOSPORT 7/16 Nach sechs Länderspielen nominiert ihn Trainer Jogi Löw für den Kader für die WM 2014 in Brasilien. Neben Erik Durm und Matthias Ginter ist er einer von drei Spielern, die ohne Einsatz bleiben. Nach 2014 wird er nicht mehr in den DFB-Kader berufen. © imago images / Hartenfelser 8/16 Im Sommer 2015 wechselt er zu Galatasaray Istanbul in die Türkei. Durch einen Formfehler - Galatasaray hatte innerhalb der Wechselperiode unvollständige Unterlagen bei der FIFA registriert - erteilt ihm der Weltverband aber zunächst keine Spielerlaubnis. © imago images / Hartenfelser 9/16 Erst Anfang 2016 darf er eingesetzt werden. Da er aber nicht ständig zwischen der Türkei und seiner Familie in Deutschland pendeln möchte, wird sein Vertrag beim Süper-Lig-Klub noch im Januar aufgelöst. Er bestreitet für Gala kein einziges Spiel. © imago images / Pressefoto Baumann 10/16 Zurück in Deutschland stattet der VfB Stuttgart ihn mit einem neuen Vertrag aus. Bei den Schwaben etabliert sich Großkreutz schnell in der ersten Mannschaft, kann den Abstieg am Ende der Saison 2015/16 aber nicht verhindern. © imago images / Sportfoto Rudel 11/16 Im März 2017 erfolgt dann die einvernehmliche Trennung. Grund dafür ist ein nächtlicher Ausflug mit minderjährigen Mannschaftskameraden in die Stuttgarter Innenstadt und eine anschließende gewalttätige Auseinandersetzung. © imago images / Jan Huebner 12/16 Nachdem er sich bis zum Sommer bei der Regionalligamannschaft des BVB fit hält, unterzeichnet Großkreutz zur neuen Saison 2017/18 einen Zweijahresvertrag beim Zweitligisten Darmstadt 98. © imago images / Jan Huebner 13/16 Insgesamt 27 Mal läuft er für die Lilien auf, ist aber vor allem in der zweiten Saisonhälfte oft nur noch zweite Wahl. Mit Darmstadt beendet er die Spielzeit auf dem zehnten Platz. © imago images / Werner Scholz 14/16 Im Juli 2018 wechselt Großkreutz in die 3. Liga zum KFC Uerdingen. Dort bekommt er einen Vertrag bis Juni 2021. In seinem ersten Jahr ist er noch unumstrittener Stammspieler und verpasst lediglich vier Liga-Einsätze. © imago images / Revierfoto 15/16 Im Jahr darauf verliert er aber seinen Stammplatz auf der rechten Defensivseite. Dazu kommen muskuläre Probleme und eine Hüftverletzung. Im Sommer 2020 teilt ihm Trainer Stefan Krämer mit, nicht mehr mit ihm zu planen. Im Oktober kommt es zur Trennung. © getty 16/16 Ende Januar 2021 beendet Großkreutz schließlich seine Laufbahn als Fußball-Profi. "Mir war klar, dass irgendwann der Tag kommt, und heute ist es soweit", wendet er sich mit einem Abschiedsvideo noch einmal an seine Fans, Freunde und Weggefährten.

Watzke: "Hat sportlich Großartiges erreicht"

Kevin Großkreutz war stets derart bodenständig, dass es sein Image bestimmte, so bodenständig, dass es manches Mal nicht sonderlich klug wirkte, was er tat. Da flog der legendäre Döner durch die Gegend, da wurde sich angedröhnt in einer Hotellobby erleichtert: "Natürlich hat er in seiner Karriere auch Fehler gemacht. Letztlich hat Kevin Großkreutz mit zwei Deutschen Meisterschaften, dem Double aus Meisterschale und Pokal sowie seiner Teilnahme an der WM 2014 sportlich aber Großartiges erreicht."", sagte Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke dem SID. "Wenn er sagt, dass er ein echter Borusse ist, dann ist das nicht bloß ein Lippenbekenntnis. Dann ist das die Wahrheit."

Wahr ist auch diese Geschichte fürs Fußball-Herz: In Bövinghausen, einem Vorort im Dortmunder Westen, spielt Kevin Großkreutz' bester Freund aus Kindertagen. "Wir kennen uns seit 30 Jahren, wir haben alles gemeinsam durchgemacht. In Dortmund und Ahlen zusammengespielt. Er hat sich dann leider schwer verletzt."

Der Kumpel also landete im Amateurfußball - Großkreutz eroberte die Bundesliga, er wurde Weltmeister und stand im Champions-League-Finale. Jetzt will er nur eines: "Mit ihm noch einmal gemeinsam zu spielen, das wär's."