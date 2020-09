Fußball heute live: Spiele, Termine, Übertragung

Auch am heutigen Dienstag stehen zahlreiche Fußballspiele an, viele davon könnt Ihr live im TV und Livestream verfolgen. Wir geben Euch einen Überblick.

Unter anderem im Einsatz: Tottenham Hotspur, Red Bull Salzburg und die deutsche Frauen-Nationalmannschaft.

Fußball, heute live: Die wichtigsten Spiele des Tages im Überblick

In der Champions League stehen die Hinspiele in den Playoffs an, die Roten Bullen müssen bei Maccabi Tel Aviv ran. Zudem bestreiten die DFB-Frauen ihr sechstes Spiel in der EM-Qualifikation.

Uhrzeit Wettbewerb Heim Auswärts Übertragung 16 Uhr EM-Qualifikation Frauen Montenegro Deutschland ARD-Stream 19 Uhr Carabao Cup Leyton Tottenham DAZN 20 Uhr Carabao Cup Newport FC Watford / 20 Uhr Carabao Cup West Bromwich Brentford City / 20.30 Uhr Carabao Cup West Ham Hull City / 21 Uhr Champions-League-Playoffs Slavia Prag FC Midtjylland DAZN/Sky 21 Uhr Champions-League-Playoffs Maccabi Tel Aviv RB Salzburg DAZN/Sky 21 Uhr Champions-League-Playoffs FK Krasnodar PAOK Saloniki Sky 21.15 Uhr Carabao Cup Luton Manchester United DAZN

Fußball heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Spiele des englischen Ligapokals sowie der Champions-League-Playoffs könnt Ihr exklusiv in voller Länge auf DAZN sehen. Im Carabao Cup könnt Ihr bei den Partien der Spurs und Red Devils live dabei sein, aus der Quali der Königsklasse hat der Streamingdienst die Partie von Red Bull Salzburg sowie Slavia vs. Midtjylland im Angebot.

Sky zeigt die Champions-League-Playoffs in der Konferenz auf Sky Sport 1 HD ab 20.50 Uhr, DAZN stellt nach Ende der drei Spiele zudem Highlights bereit.

Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Montenegro könnt Ihr im ARD-Livestream verfolgen. Los geht es bereits um 16 Uhr.

EM-Qualifikation: Die Gruppe der DFB-Frauen im Überblick

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft führt die Tabelle der Gruppe I überlegen an. Gegner Montenegro steht ohne Punkt und mit einem Torverhältnis von 1:22 abgeschlagen auf dem letzten Platz. Das Hinspiel entschied das DFB-Team mit 10:0 für sich.