Im August geht es in den internationalen Wettbewerben der UEFA Schlag auf Schlag. Nahezu jeden Tag steht eine Top-Partie an. Wir informieren Euch, welche Fußball-Spiele am heutigen Mittwoch angesetzt sind und wie Ihr diese heute live im TV und Livestream sehen könnt.

Fußball heute live: Diese Partien laufen am heutigen Mittwoch (12. August)

Die Champions League startet am heutigen Mittwoch in das Finalturnier in Lissabon. Am 12. August wird ein Viertelfinale der Königsklasse ausgetragen.

Der Underdog Atalanta Bergamo läuft gegen das Starensemble von PSG um Neymar auf. Die Partie beginnt am heutigen Abend um 21 Uhr und wird im Estadio da Luz in Lissabon stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie werden keine Zuschauer vor Ort sein.

Team 1 Team 2 Datum Uhrzeit Ort Atalanta Bergamo Paris Saint Germain 12.8.2020 21 Uhr Lissabon

Fußball heute live im TV und Livestream sehen

Das heutige Aufeinandertreffen könnt Ihr genauso wie zwei weitere Viertelfinals live auf DAZN sehen, die Übertragung startet um 20.45 Uhr.

Dann begrüßt Euch Alex Schlüter, der den Königsklassen-Abend moderieren wird. Danach kommentieren Marco Hagemann und Experte Ralph Gunesch das Geschehen auf dem Rasen.

Neben der heutigen Partie zeigt DAZN, abgesehen von der Partie FC Bayern gegen den FC Barcelona, das komplette Final-8-Turnier der diesjährigen Champions-League-Saison. Auch die Europa League hat das "Netflix des Sports" im Programm. Dort werden ausnahmslos alle Spiele live und in voller Länge zu sehen sein.

Der Kostenpunkt eines DAZN-Abonnements liegt bei lediglich 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr. Den ersten Monat könnt Ihr dabei sogar völlig kostenlos testen.

Fußball heute live im Liveticker

Für alle, die heute keinen Bildschirm zur Verfügung haben, bieten wir einen kostenlosen Liveticker an. Hier verpasst Ihr garantiert keine wichtige Szene des Spiels.

Hier geht's zum Liveticker des Spiels Atalanta - PSG!

Auch die anderen Viertelfinals der Königsklasse begleiten wir in schriftlicher Form. Hier geht's zum Liveticker-Kalender.

Fußball heute live: PSG geht als Favorit ins Geschehen

Bei den Buchmachern ist PSG am heutigen Abend der klare Favorit. Die Siegquote für PSG liegt bei 2,0, die von Atalanta bei 3,5. Doch die Truppe von Trainer Thomas Tuchel müssen auf Kylian Mbappe verzichten.

Dafür stellt PSG bislang die beste Defensive des Wettbewerbs. Nur vier Gegentore kassierten die Hauptstädter in acht CL-Spielen.

Champions League: Die Ergebnisse aus dem Achtelfinale