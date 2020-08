Fußball heute live: Spiele, Termine, TV-Übertragung, Livestream

Heute (20. August) gibt es zwar kein Champions-League- oder Europa-League-Spiel zu sehen, trotzdem wird dem Fußballfan so einiges geboten. Hier erfahrt Ihr, was heute auf dem Programm steht und wo diese Spiele übertragen werden.

Fußball heute live: Diese Partien laufen am heutigen Donnerstag (20. August)

Nach dem gestrigen Champions-League-Finaleinzug des FC Bayern dank des 3:0-Sieges über Olympique Lyon (VIDEO: Die Highlights aus dem Halbfinale) geht es heute ein wenig ruhiger zu. Vier Testspiele mit deutscher Beteiligung stehen auf dem Programm. Erstligist FC Augsburg bestreitet ab 15 Uhr ein Freundschaftsspiel gegen Drittliga-Aufsteiger Türkgücü München.

Um 17 Uhr sind die Würzburger Kickers zu Gast im österreichischen Waidring und treffen dort auf den Zweitligisten SV Horn. Der HSV führt die Mission Aufstieg in die Bundesliga mit einem Testspiel gegen den dänischen FC Midtjylland fort. Danach begegnen sich um 19 Uhr der FC Ingolstadt und der VfB Eichstätt.

Wettbewerb Anpfiff Heim Gast Testspiel 15 Uhr Türkgücü München FC Augsburg Testspiel 17 Uhr SV Horn Würzburger Kickers Testspiel 17 Uhr HSV FC Midtjylland Testspiel 19 Uhr FC Ingolstadt VfB Eichstätt

Fußball heute live: im TV und Livestream

Die Partie zwischen Türkgücü München und dem FC Augsburg gibt es sowohl im Augsburger Club-TV-Angebot FCA Fan-TV als auch auf der Facebook-Seite des Klubs zu sehen. Der Hamburger SV überträgt sein Testspiel gegen den FC Midtjylland auf der eigenen YouTube-Seite. Ebenfalls kann das Spiel auf HSVtv mitverfolgt werden. Dort gibt es zusätzlich die Möglichkeit, vergangene Testspiele des HSV im Re-Live zu schauen.

Bundesliga-Saison 2020/21: So sieht der 1. Spieltag aus

Die Begegnungen am ersten Spieltag der kommenden Bundesliga-Saison stehen bereits schon fest. Der amtierende Meister FC Bayern empfängt zuhause den FC Schalke 04. Vizemeister Borussia Dortmund bekommt gleich in der ersten Spielrunde einen starken Gegner - nämlich Borussia Mönchengladbach. Das "Borussia-Duell" ist am 18. September zugleich das Eröffnungsspiel.

Heim Gast VfB Stuttgart SC Freiburg Werder Bremen Hertha BSC 1. FC Köln 1899 Hoffenheim Union Berlin FC Augsburg Eintracht Frankfurt Arminia Bielefeld VfL Wolfsburg Bayer Leverkusen RB Leipzig 1. FSV Mainz 05 Borussia Dortmund Mönchengladbach Bayern München Schalke 04

