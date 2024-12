"Unvergleichliche Geschichte": Toto Wolff würdigt Verdienste von Lewis Hamilton bei Mercedes

Der 39-Jährige, der nach dem Saisonfinale der Formel 1 am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) in Abu Dhabi zu Ferrari wechselt, hinterlasse "ein Vermächtnis, das über unseren Sport hinausgeht", schrieb Wolff vor dem letzten Rennen des siebenmaligen Champions im Mercedes.

"Es war eine lange Reise. Als wir 2013 begonnen haben, zusammenzuarbeiten, hätten wir uns nicht vorstellen können, was kommen würde", führte Wolff aus: "Wir werden diese unvergleichliche Geschichte ehren." Und: Hamilton werde trotz des Abschieds "immer ein Teil unserer Familie sein".

Der Chef bei den Silberpfeilen hob vor allem das gesellschaftliche Engagement des Briten hervor. Hamilton habe sich "für mehr Vielfalt in unserem Sport eingesetzt", zudem sei er ein "Katalysator für so vieles, und es war uns eine Ehre und ein Vergnügen, Hand in Hand mit ihm zu arbeiten", meinte Wolff: "Diese Arbeit wird nicht mit dem Ende dieses Jahres enden."