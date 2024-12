Formel 1: Lando Norris holt letzte Pole der Saison - Nico Hülkenberg überrascht mit Platz vier

Der Brite brannte am Samstag in Abu Dhabi in 1:22,595 Minuten die schnellste Runde in den Asphalt. Teamkollege Oscar Piastri (Australien) musste sich um knapp zwei Zehntel geschlagen geben und machte die erste Startreihe für McLaren perfekt. "Die erste Reihe ist für das Team traumhaft. Hoffentlich geht es morgen so weiter", jubelte er.

Dritter wurde Ferraris Carlos Sainz (Spanien), trotzdem lief es für McLarens Konkurrenten nicht nach Plan. Dahinter überraschte Nico Hülkenberg in seinem Haas mit einem herausragenden vierten Platz - musste um diesen aber zittern.

Weil Ferrari-Star Charles Leclerc in Q2 auf seiner schnellen Runde in Kurve eins Zentimeter abseits der Strecke unterwegs war, wurde seine Zeit gestrichen. Der Monegasse fiel im Klassement auf Rang 14 zurück, kassierte für das Rennen am Sonntag (14.00 Uhr) wegen einer neuen Batterie allerdings zudem eine Zehn-Plätze-Strafe - startet also als Letzter.

Sainz, der nach dem Rennen die Scuderia in Richtung Williams verlässt, konnte immerhin leicht den Anschluss halten. "Es wird meine letzte Chance auf einen Sieg für einige Zeit sein. Wir haben morgen nichts zu verlieren", sagte er. Platz fünf ging an Weltmeister Max Verstappen (Niederlande) in seinem Red Bull.