Kampf um die Team-WM der Formel 1: McLaren schon vor dem Start in Abu Dhabi im Ziel?

Die McLaren-Garage war schon vor dem letzten Rennen des Jahres in Feierlaune. Freudig sprang CEO Zak Brown durch die Box und klatschte lachend die jubelnde Crew ab - der erste Konstrukteurstitel seit 26 Jahren war schon in diesen Momenten greifbar. Denn nur Sekunden zuvor hatten die McLaren-Stars Lando Norris und Oscar Piastri das Qualifying beim Saisonfinale in Abu Dhabi dominiert.

Norris brannte am Samstag in 1:22,595 Minuten die schnellste Runde in den Asphalt, Teamkollege Piastri landete knapp zwei Zehntel dahinter. "Die erste Reihe ist für das Team traumhaft. Hoffentlich geht es morgen so weiter", jubelte der Australier. Auch Brown lobte seine Schützlinge. "Lando und Oscar haben gute Runden hingelegt, der perfekte Start. Jetzt fokussieren wir uns auf morgen", sagte der US-Amerikaner bei Sky.

McLarens Konkurrent Ferrari schaut hingegen in die Röhre. Carlos Sainz wurde zwar Dritter, weil Charles Leclerc in Q2 auf seiner schnellen Runde in Kurve eins Zentimeter abseits der Strecke unterwegs war, wurde dessen Zeit aber gestrichen. Nico Hülkenberg überraschte in seinem Haas mit einem herausragenden vierten Platz - musste diesen später aber wieder abgeben.