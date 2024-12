Das gab es noch nie! Alpine-Pilot sorgt mit kuriosem Rekord für Novum in der Formel 1

Alpine-Pilot Pierre Gasly hat für einen kuriosen Rekord in der Formel 1 gesorgt. Als erstem Stammfahrer überhaupt gelang es dem Franzosen, über ein gesamtes Jahr keinen einzigen Blechschaden an seinem Boliden zu verursachen. Folglich musste sein Team nicht einen Cent an Reparaturgeldern ausgeben.

Während andere Fahrer ihren Rennställen aufgrund kostspieliger Crashes teilweise Millionen an Dollar kosteten, hielt sich Gasly aus allem Schlamassel heraus und brachte seinen Boliden in jedem Training, Qualifying und Rennen heil wieder in der Garage an.

Darüber hinaus hatte der 28-Jährige beim Saisonabschluss in Abu Dhabi noch einen weiteren Grund zu jubeln. Dank seines siebten Platzes beim Rennen auf dem Yas Marina Circuit schlüpfte Galsy in der Fahrerwertung noch an Nico Hülkenberg (Haas) vorbei und sprang auf Rang zehn.

Zudem hatte sein gutes Abschneiden auch auf sein Team einen positiven Effekt. Sein Team Alpine behauptete in der Konstrukteursmeisterschaft Position sechs vor Haas.