"Hoffe, ich bin krank": Max Verstappen kritisiert Plan der Formel 1

Formel 1: Die neue Saison startet am 16. März

Norris und Verstappen sind in diesem Jahr die WM-Rivalen, im drittletzten Saisonrennen am Sonntag (7.00 Uhr MEZ/RTL und Sky) kann der Niederländer seinen vierten Titel in Folge perfekt machen. Wie alle anderen Fahrer dürften sie vertraglich verpflichtet sein, im kommenden Februar an der Show in London teilzunehmen.

Zumindest Esteban Ocon äußerte sich in Las Vegas offener zur neuen Idee der Formel 1. "Die Fans hat es sicher immer genervt, jeden Tag vor der Saison zu unterschiedlichen Zeiten die neuen Autos zu sehen", sagte der Alpine-Pilot: "Es ist doch gut, das jetzt gebündelt zu haben. Natürlich ist es noch ein weiterer Termin für uns mitten in der Saisonvorbereitung, aber eigentlich freue ich mich darauf."

Das erste Rennen im nächsten Jahr steigt am 16. März in Australien.