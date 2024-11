"Die Aura eines Fahrers, der in der Lage ist, die Grundprinzipien dieses Sports zu durchbrechen": Max Verstappen wird nach dem Gewinn des Weltmeistertitels in der Formel 1 gefeiert

ENGLAND

Daily Mail: "Max Fourstappen - Der Titel des Niederländers war der am härtesten erkämpfte seiner Karriere und macht seinen Namen - mit 27 Jahren - so leuchtend wie die Attraktionen des Strips, wo er in einem Rolls Royce Phantom zur Feier vor dem Bellagio gefahren werden sollte, begleitet vom Glitzern der berühmten Fontänen. Zu Recht, denn er gehört nun zur Riege der Unsterblichen des Motorsports."

The Guardian: "Max Verstappen knackt den Jackpot und gewinnt in Las Vegas seinen vierten F1-Weltmeistertitel. Der Niederländer gehört nun zu einer Elitegruppe von Fahrern, die mit Alain Prost und Sebastian Vettel gleichauf sind, was die Anzahl der Weltmeisterschaften angeht. Nur Juan Manuel Fangio mit fünf und Michael Schumacher und Lewis Hamilton mit jeweils sieben haben mehr. Verstappen ist erst 27 Jahre alt und bei der Form, die er in dieser Saison gezeigt hat, sind weitere Titel sicherlich in Reichweite."

Mirror: "Vier in Folge! Max Verstappen musste beim Großen Preis von Las Vegas vor seinem McLaren-Rivalen ins Ziel kommen, um sich den Titel zwei Rennen vor Schluss zu sichern. Und er erledigte diese Aufgabe mit einer starken Fahrt, während Norris um sein Tempo kämpfte."