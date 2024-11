"Das unterscheidet einen Champion": Sebastian Vettel erklärt, warum Max Verstappen in der Formel 1 der Beste ist

Vier WM-Titel: Max Verstappen nun auf einer Stufe mit Alain Prost und Sebastian Vettel

Nach dominanten Siegen in den vergangenen beiden Jahren hatte Verstappen in der abgelaufenen Saison über weite Strecken nicht mehr das schnellste Auto, er punktete dennoch dermaßen konstant, dass der Titel nie in ernsthafte Gefahr geriet. In keinem einzigen der bislang 22 Saisonrennen verpasste er aufgrund eines eigenen Fehlers die Punkte.

Verstappen liegt nach Titeln nun gleichauf mit Alain Prost und Vettel. Besser waren nur noch Juan Manuel Fangio (5) sowie die beiden Rekordweltmeister Michael Schumacher und Lewis Hamilton (7). Verstappens Vertrag bei Red Bull läuft noch bis 2028.