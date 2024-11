Formel 1: Wie oft ist Max Verstappen schon F1 Weltmeister geworden?

Wie oft ist Verstappen schon Weltmeister geworden? Die kurze Antwort: viermal! Seit seinem umstrittenen ersten Titel in der letzten Runde des GP von Abu Dhabi in 2021 konnte er nämlich alle Rennserien für sich entscheiden. Nach zwei recht entspannten Jahren in der Zwischenzeit musste der Niederländer in diesem Jahr wieder bis kurz vor Schluss zappeln.

Damit ist der Red-Bull-Pilot nun endgültig in einem sehr illustren Kreis angekommen, nur fünf Fahrer haben ebenfalls vier oder mehr Weltmeisterschaften gewonnen. Alain Prost und Sebastian Vettel haben vier Titel auf dem Konto, noch erfolgreicher waren nur Juan Manuel Fangio (5) sowie Michael Schumacher und Lewis Hamilton (beide 7).

Hier habt Ihr eine Übersicht aller Weltmeister:

Titel Fahrer Jahr 7 Michael Schumacher 1994, 1995, 2000-2004 Lewis Hamilton* 2008, 2014, 2015, 2017-2020 5 Juan Manuel Fangio 1951, 1954-1957 4 Alain Prost 1985, 1986, 1989, 1993 Sebastian Vettel 2010-2013 Max Verstappen* 2021-2024 3 Jack Brabham 1959, 1960, 1966 Jackie Stewart 1969, 1971, 1973 Niki Lauda 1975, 1977, 1984 Nelson Piquet 1981, 1983, 1987 Ayrton Senna 1988, 1990, 1991 2 Alberto Ascari 1952, 1953 Graham Hill 1962, 1968 Jim Clark 1963, 1965 Emerson Fittipaldi 1972, 1974 Mika Häkkinen 1998, 1999 Fernando Alonso* 2005, 2006 1 Giuseppe Farina 1950 Mike Hawthorn 1958 Phil Hill 1961 John Surtees 1964 Denis Hulme 1967 Jochen Rindt 1970 James Hunt 1976 Mario Andretti 1978 Jody Scheckter 1979 Alan Jones 1980 Keke Rosberg 1982 Nigel Mansell 1992 Damon Hill 1996 Jacques Villeneuve 1997 Kimi Räikkönen 2007 Jenson Button 2009 Nico Rosberg 2016

*noch aktive Fahrer.