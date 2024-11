Formel 1: Wie kann Max Verstappen schon im nächsten Rennen F1 Weltmeister werden?

Grob gesehen, gibt es zwei Szenarien, in denen Verstappen am 24. November in den Vereinigten Staaten Weltmeister werden kann. Zum einen genügt es, wenn der 27-Jährige das Rennen gewinnt. Dabei ist es egal, auf welchem Platz Verfolger Norris landet, der Brite könnte Verstappen in diesem Fall schlichtweg nicht mehr einholen.

Zum anderen wäre Verstappen auch dann frühzeitig Weltmeister, wenn Norris beim Grand Prix in Las Vegas weniger als drei Punkte auf Verstappen gutmacht.

Wird Norris Zweiter oder Dritter, müsste Verstappen direkt hinter ihm landen und zudem die schnellste Rennrunde für den Extrapunkt fahren. Auf den Plätzen vier bis acht braucht Norris die schnellste Rennrunde selbst, um dieses Szenario zu vermeiden.