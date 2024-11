Vor Lewis Hamiltons Sensationswechsel zu Ferrari: Mercedes-Teamchef Toto Wolff holte sich Rat von Pep Guardiola

Wolff erfuhr von Hamilton-Wechsel erst zwei Wochen vorher

Wolff gestand, von dem Wechsel durchaus überrascht worden zu sein. Gerade einmal zwei Wochen vorher erhielt er nach eigenen Angaben von Carlos Sainz Sr., dem Vater des Piloten, den Hamilton bei den Roten ersetzen sollte, den Tipp, dass sich ein Abgang des siebenfachen Weltmeisters anbahne.

"Bei mir fingen die Alarmglocken zwei Wochen vorher an zu schrillen. Der alte Sainz rief mich an, und sagte, das ist, was passieren wird", so Wolff: "Dann riefen mich noch ein paar Fahrerväter an, die es sonst nicht tun. Also dachte ich, okay, hier geht irgendwas vor sich."

Die Bestätigung erhielt Wolff dann schließlich im Vieraugengespräch mit Hamilton. "Als Lewis bei mir daheim ankam, wie er es all die Jahre so oft gemacht hat, hatten wir erstmal ein bisschen Smalltalk, wie der Weihnachtsurlaub so war, und solche Dinge", so der Österreicher. "Dann sagte ich: 'Nun, wir werben jetzt von Ferrari ab, wir haben da diesen Kerl geholt.' "Und Lewis sagte: 'Oh, es gibt da etwas, das ich dir sagen muss.' Und ja, als er das sagte, war es im ersten Moment ein bisschen so ... das passiert also wirklich?"

Letztlich sei er Hamilton deswegen aber nicht böse. "Es sind schon viel schlimmere Dinge in meinem Leben passiert. Es ist einfach eine neue Situation, mit Risiken und Möglichkeiten."