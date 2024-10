Red Bull bewegt sich "in richtige Richtung": Max Verstappen gibt sich optimistisch

Er glaube, dass er mit seinem Team Red Bull den Tiefpunkt "überwunden" habe, sagte der Niederländer bei autosport.com: "Hoffentlich können wir auf dieser Basis weitere Schritte nach vorne machen."

Nach 18 von 24 Läufen liegt Verstappen noch 52 Punkte vor Lando Norris. Dies klingt zwar noch einigermaßen beruhigend, aus eigener Kraft konnte der Niederländer den Herausforderer aber zuletzt nicht schlagen. In der Konstrukteurs-Wertung liegt Red Bull bereits hinter McLaren, Verstappen glaubt jedoch, dass es für sein Team mit dem Update am Unterboden, das seit Baku am RB20 installiert ist, wieder nach vorne geht.

"Es fühlte sich besser an. Das war schon ein guter Schritt für uns. Ich denke, wir bewegen uns jetzt in die richtige Richtung, es wird einige Zeit dauern", so der 27-Jährige: "So etwas kann man nicht in ein oder zwei Wochen umdrehen. Aber ich denke, das Team war auch mit dem, was es in Baku gesehen hat, zufrieden."

In zwei Wochen geht es in Austin mit dem Großen Preis der USA weiter. Dort wird ebenso ein Sprint-Wochenende absolviert wie in Brasilien und Katar. Das Saisonfinale der Formel 1 steigt am 8. Dezember in Abu Dhabi.