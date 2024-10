Formel 1: Carlos Sainz stürmt zur Pole Position in Mexiko-Quali - Verstappen vor Norris

Mexiko-GP: Max Verstappen zeigt seine Klasse

Nach einem zuvor holprigen Wochenende mit vielen technischen Problemen war Verstappens Ergebnis so nicht erwartet worden. Einmal mehr zeigte sich aber die Klasse des Titelverteidigers. "Es ist ein unglaubliches Resultat für uns", sagte Verstappen. Fürs Rennen erwarte er aber "keine Wunder. Ferrari war sehr schnell." Vor dem 20. von 24 Saisonrennen hat Verstappen in der WM-Wertung 57 Punkte Vorsprung auf Norris.

Zu einer Schlüsselstelle im Rennen dürfte die erste Kurve werden. Die Start- und Zielgerade im Autodromo Hermanos Rodriguez ist extrem lang und bietet Autos im Windschatten Vorteile.

Verstappens Teamkollege Sergio Perez, der bei Red Bull um seine Zukunft kämpft, erlebte ausgerechnet beim Heimspiel ein Debakel. Der Mexikaner klagte in Q1 über Bremsprobleme in langsamen Streckenabschnitten und kam nicht über den 18. Startplatz hinaus. "Es war sehr schwierig, das Auto zu kontrollieren. Ich kann nicht richtig bremsen. Es ist wichtig, im Rennen das Maximum herauszuholen und in die Punkte zu fahren", sagte Perez.

Oscar Piastri enttäuschte im zweiten McLaren auf dem 17. Rang. Beim Australier wurde eine Runde wegen Überfahrens der Streckenbegrenzung gestrichen. Das spielt Ferrari in die Karten: Die Scuderia hat nach dem Doppelsieg in Austin den Kampf um die Konstrukteurs-WM ausgerufen, liegt derzeit noch hinter McLaren und Red Bull. Sainz und Austin-Sieger Charles Leclerc auf Startplatz vier dürften in Mexiko weiter Boden gutmachen.