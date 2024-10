"Sicher eine Option, würde ich auch erwägen": Plötzlich könnte sich durch eine sensationelle Rückkehr doch noch eine Tür für Mick Schumacher in der F1 öffnen

"Würde ich auch erwägen": Valtteri Bottas und Mick Schumacher könnten Jobs tauschen

"Die erste Priorität lautet, weiterhin Rennen zu fahren. Das ist es, was ich will und das verfolge ich auch bei den Gesprächen mit Mattia (Binotto, die Red.). Aber natürlich, es ist schon Oktober und ich habe noch nichts unterschrieben, deshalb muss ich alle Optionen in Betracht ziehen, auch jene, zur Mercedes-Familie zurückzukehren. Das wäre sicherlich eine Möglichkeit, und das würde ich auch erwägen. Aber es gibt auch noch andere Optionen", sagte Bottas im Gespräch mit f1.com.

Allerdings stellte Bottas auch klar, dass er auch gerne bei Sauber bleiben würde und er mit Binotto "beinahe täglich" im Austausch stehe. "Wir haben uns so gut wie auf alles geeinigt, was die Bedingungen und solche Dinge angeht. Jetzt liegt der Ball nur noch in ihrem Lager, also warte ich weiter und mache meinen Job", ergänzte der zehnmalige Rennsieger weiter.

Sollte Bottas aber irgendwann doch die Rolle des Ersatzfahrers von George Russell und Kimi Antonelli bei Mercedes bevorzugen und damit die Rolle übernehmen, die aktuell Mick Schumacher einnimmt - der hätte sicher nichts gegen den Jobwechsel. Zwar wäre der Sohn von Rekordchampion Michael Schumacher bei einer Rückkehr Bottas zu mercedes nicht der einzige Kandidat für Sauber, aber er wäre auf jeden Fall einer der Favoriten.