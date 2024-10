Formel 1: Das F1 Rennen beim GP der USA heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Fahrerwertung führt weiterhin Red-Bull-Pilot Max Verstappen an. Wie läuft es heute in Austin für den amtierenden Weltmeister?

Vor Beginn: Das Rennen auf dem Circuit of The Americas in Austin beginnt um 21.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Rennens beim GP der USA.