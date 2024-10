Etappensieg im Duell mit Lando Norris: Max Verstappen schnappt sich die Sprint-Pole beim Grand Prix von Austin

Verstappen schob sich mit seiner Schlussrunde in 1:32,833 Minuten knapp vor Mercedes-Pilot George Russell, der nur zwölf Tausendstel dahinter lag. Dritter wurde Charles Leclerc im Ferrari. Norris kam mit zweieinhalb Zehnteln Rückstand nicht über den vierten Platz hinaus. "Das Auto hat sehr gut funktioniert", sagte Verstappen über seinen Wagen, der in Texas ein letztes großes Technik-Upgrade erhalten hatte. Die Verbesserungen sind vielversprechend.

Norris' Teamkollege Oscar Piastri sorgte für eine Negativüberraschung mit dem Aus in Q1. Der Australier hatte bei seiner besten Runde die Streckenmarkierung in Kurve 19 überquert, die Zeit wurde gestrichen. Piastri belegte den 16. Rang.

Zu den Profiteuren gehörte Haas-Pilot Nico Hülkenberg, der zu diesem Zeitpunkt um das Weiterkommen zitterte. Der Deutsche stabilisierte sich in der Folge und startet vom sechsten Rang ins Rennen über etwa 100 Kilometer. "Es war eine Zitterpartie, ich bin glücklich durchgerutscht", sagte Hülkenberg bei Sky: "Das Auto war ein bisschen zickig." Im Sprint am Samstag, bei dem die Ränge eins bis acht Punkte bringen, ist Zählbares nun in Reichweite.

Im Anschluss folgt in der Nacht zu Sonntag (00.00 Uhr) das Qualifying, dann der Grand Prix am Sonntag (21.00 Uhr/jeweils Sky).