Max Verstappen mit Klartext ans eigene Team: "Auto in ein Monster verwandelt"

"Letztes Jahr hatten wir ein großartiges Auto, das dominanteste Auto aller Zeiten, und wir haben es im Grunde in ein Monster verwandelt", sagte Verstappen am Sonntagnachmittag in Monza laut De Telegraaf und dem Fachmagazin Autosport: "Jetzt liegt es am Team, Änderungen vorzunehmen, denn wir haben innerhalb von sechs bis acht Monaten ein dominantes in einen unfahrbares Auto verwandelt. Es gibt keine Ausreden mehr."

In der aktuellen Verfassung, setzte der 26-Jährige hinzu, "sind beide Weltmeisterschaften nicht realistisch".

Dank seines starken Saisonstarts führt Verstappen die Fahrer-WM immer noch mit 62 Punkten Vorsprung auf McLaren-Pilot Lando Norris an, doch das Polster schwindet kontinuierlich. Acht Rennwochenenden stehen noch an. In der Konstrukteurs-WM ist McLaren gar nur noch acht Punkte von Spitzenreiter Red Bull entfernt, auch Ferrari mit Monza-Sieger Charles Leclerc liegt nur noch 39 Punkte zurück.