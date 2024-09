"Ein bisschen kompliziert": Keine klaren Vorgaben bei McLarens neuer Teamorder im WM-Kampf

McLarens Entscheidung, Norris zu priorisieren, war nach dem vergangenen Rennen in Monza gefallen. Dort war Norris als Pole-Setter vor Piastri gestartet. Der Australier ging dann in der ersten Runde in den Zweikampf, überholte Norris und ermöglichte damit auch Charles Leclerc im Ferrari ein erfolgreiches Manöver. Am Ende gewann Leclerc das Rennen, Norris wurde nur Dritter - und holte so zehn Punkte weniger, als unter den guten Voraussetzungen möglich gewesen wäre.

Zumindest dieses frühe und harte Überholmanöver wäre "unter den exakt gleichen Umständen" mit der neuen Ansage wohl nicht geschehen, räumte Piastri ein.