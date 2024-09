Formel 1, zweite lange Pause: Warum finden vier Wochen keine F1 Rennen statt?

Die große Lücke im Rennkalender resultiert aus dem veränderten Terminkalender der Formel 1 für das Jahr 2024. Die Verantwortlichen der Formel 1 wollten im Vergleich zum vergangenen Jahr die Reiseroute des F1-Zirkus effizienter gestalten, so folgte 2024 auf das Rennen in Melbourne der GP von Japan und anschließend der GP von China. Der neue Terminplan verkürzt die Transportwege und spart der Rennserie nicht nur Geld, sondern ist auch klimafreundlicher. 2023 folgte der Japan-GP noch auf das Rennen in Singapur.

Auch der GP von Katar wurde 2024 neu terminiert. Das Rennen im Wüstenstaat findet in diesem Jahr aufgrund der hohen Sommertemperaturen im Dezember statt und nicht wie 2023 noch im Oktober vor dem GP der USA.

Den GP der USA vorzuverlegen oder den GP von Singapur nach hinten zu schieben, gelang den F1-Verantwortlichen allerdings nicht, um die vierwöchige Lücke zu schließen. Das Stadtrennen in Singapur erfordert umfangreiche Vorbereitungen und dementsprechend viel Planungszeit. Der GP der USA ist hingegen der Start des Triple-Headers mit den GPs in Mexiko und Brasilien, weshalb ein früherer Termin logistisch nicht möglich war.

Zudem besitzt die Formel 1 feste Verträge mit den anderen Rennstrecken, in denen zum Teil gleichbleibende Termine festgelegt sind. Den Verantwortlichen der Rennserie war es deswegen nicht möglich, die Lücke nach dem GP von Singapur mit einem anderen Rennen zu füllen.