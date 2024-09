Formel 1 in Baku: Wo läuft das Rennen beim GP von Aserbaidschan heute live im Free-TV und Livestream?

Der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 geht in die nächste Runde! Am heutigen Sonntag, 15. September, findet mit dem Großen Preis von Australien das 17. Saisonrennen statt. Gefahren wird auf dem Baku City Circuit. Die Fahrer gehen um 13 Uhr auf die Einführungsrunde, wenig später erfolgt der Start.

Der Dominator des Vorjahres führt die Fahrerwertung an. Max Verstappen könnte mit einem Sieg in Baku einen großen Schritt in Richtung Titelverteidigung machen. Im vergangenen Jahr beendete er das Rennen beim Großen Preis von Aserbaidschan als Zweiter hinter Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez.