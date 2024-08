Formel-1-Pilot offenbar gefeuert: Comeback von Mick Schumacher schon in Monza?

Wenn am Wochenende in Austin ein kleines Kapitel Motorsport-Geschichte geschrieben wird, soll Mick Schumacher mittendrin sein. Die Langstrecken-WM (WEC) fährt erstmals in Texas, und Schumacher ist mit seinem Team Alpine dabei - oder kommt doch alles ganz anders?

Denn völlig unverhofft könnte sich für den Sohn von Michael Schumacher eine Tür in der Königsklasse öffnen. Dann hieße es Monza statt Texas, endlich wieder Formel 1 statt WEC.

Der Rennstall Williams hat offenbar die Geduld mit Logan Sargeant verloren und will den US-Amerikaner, der jüngst in Zandvoort einen heftigen Unfall verursacht hatte, noch vor dem Großen Preis von Italien am Wochenende austauschen.

Schumacher gilt als einer der Anwärter auf dieses Cockpit, und er hat einen prominenten Fürsprecher.