10-Millionen-Euro-Rechnung nicht beglichen: Formel-1-Team in Zandvoort festgesetzt

Weil Haas aber nicht rechtzeitig zahlte, stellte Uralkali beim Bezirksgericht Nordholland einen Antrag, die Haas-Rennautos sowie die gesamte Ausrüstung des Teams in Zandvoort zu beschlagnahmen und als "Pfand" einzuhalten, bis die Rückzahlung eingegangen sei. Haas teilte mit, dass das Team kooperiere: "Es gibt keinen Streit über die geschuldeten Beträge".

Bis Sonntagabend war die Angelegenheit aber offenbar noch nicht geklärt, sodass die Abreise in Richtung Italien nicht planmäßig umgesetzt werden konnte. Dabei drängt die Zeit: Bereits am Freitag werden in Monza die freien Trainingseinheiten absolviert, am Sonntag (15.00 Uhr/Sky) folgt dann der Große Preis von Italien. Am Donnerstag ist der Medientag in Italien, bereits ab Mitte der Woche bauen die Teams im Normalfall auf.