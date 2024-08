Mick Schumachers Traum von der Formel 1 lebt: "Ich gebe nicht auf"

Mick Schumacher bestätigte, dass derzeit anderweitig Gespräche geführt würden. "Aber nicht mehr als das. Wir müssen jetzt warten, jeder lässt sich ein bisschen Zeit, um die Situation gut zu analysieren, um dann die beste Wahl zu treffen, was die Fahrer angeht. Sie wissen, was ich kann und was sie kriegen. Mal schauen."

Bei Sauber ist 2025 noch ein Platz neben Nico Hülkenberg (Emmerich) frei. Anschließend übernimmt Audi das Team, Schumacher könnte sich im letzten Sauber-Jahr für den Sprung zu Audi empfehlen.

Für ihn spräche, dass er bereits "zwei Jahre auf dem Konto mit Haas" habe: "Da konnte man schon sehen, was ich kann. Auch intern wissen die Teams, was ich kann - auch durch die Jahre in den Juniorkategorien".

Der 25-Jährige war 2021 und 2022 für Haas gefahren, anschließend wurde sein Vertrag nicht verlängert. Aktuell ist Schumacher Ersatzfahrer bei Mercedes.