Formel 1: Wo läuft das Rennen beim GP von Monza heute live im Free-TV und Livestream?

Nur eine Woche nach dem Rennen in den Niederlanden findet heute der Große Preis von Italien statt. Auf der traditionsreichen Strecke in Monza wird heute, am 1. September, um 15 Uhr der 16. Saisonlauf gestartet.

Monza ist seit 1950 Austragungsort des Italien GP und das Rennen auf dem Autodromo Nazionale zeichnet sich durch lange Geraden und schnelle Kurven aus.

Im Qualifying am Samstag sicherte sich Lando Norris die Pole-Position vor Teamkollege Oscar Piastri. Die drittbeste Startposition ging an Mercedes-Pilot George Russell.