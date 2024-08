"Man kann das nicht mehr schönreden": Max Verstappens Vater rechnet mit Red Bull ab

© getty

Jos Verstappen: "Die Situation ist ernst"

"Man kann das nicht mehr schönreden, die Situation ist ernst. Max wird nicht damit zufrieden sein, wenn er so ein Auto hat. Jetzt liegt es an Horner, dass er das Team wieder in die Spur bringt", richtete der 52-Jährige eine klare Ansage an Red-Bull-Teamchef Christian Horner: "Da muss viel passieren. Der ganze Spirit muss sich verändern."

Verstappen krönte sich zuletzt dreimal in Folge zum Weltmeister. Am kommenden Wochenende geht es für den 26-Jährigen beim Italien-GP in Monza weiter.