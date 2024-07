Nächstes Cockpit besetzt: Haas holt Ferrari-Junior Oliver Bearman ab 2025 als Nachfolger für Nico Hülkenberg

In der laufenden Saison ist Bearman noch in der Formel 2 tätig, am vergangenen Wochenende feierte er für Prema in Spielberg seinen ersten Saisonsieg. Bearman hatte für Aufsehen gesorgt, als er beim Großen Preis von Saudi-Arabien im März bei Ferrari den Spanier Carlos Sainz (Blinddarm-OP) ersetzte und auf Anhieb den siebten Platz erreichte.

Über die Besetzung des zweiten Cockpits für 2025 hat Haas noch nicht entschieden. Derzeit fährt der Däne Kevin Magnussen an der Seite von Hülkenberg. Haas erreichte am vergangenen Wochenende beim Österreich-Grand-Prix durch Hülkenberg (Sechster) und Magnussen (Achter) sein bestes Teamergebnis seit sechs Jahren.