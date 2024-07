Formel 1: Lando Norris beeindruckt im Training in Silverstone - Max Verstappen muss zulegen

Als der berüchtigte englische Landregen einsetzte, konnten Lando Norris und Max Verstappen ihren Arbeitstag vorzeitig ausklingen lassen. McLaren-Pilot Norris, der neue Herausforderer von Formel-1-Weltmeister Verstappen, konnte dies allerdings mit einem deutlich besseren Gefühl tun, der Brite nämlich startete bärenstark in sein Heim-Rennwochenende in Silverstone und muss wohl als erster Sieganwärter gelten.

Norris, der in der vergangenen Woche in Österreich im Kampf um den Sieg mit Formel-1-Weltmeister Verstappen kollidiert war, setzte im ersten und im zweiten freien Training zum Großen Preis von Großbritannien (Sonntag, 16.00 Uhr MESZ/Sky) die deutliche Bestzeit. An seine 1:26,549 Minuten reichte nur sein McLaren-Teamkollege Oscar Piastri (Australien/1:26,880) annähernd heran.

Verstappen, der in der Fahrer-WM vor dem zwölften Saisonrennen komfortable 81 Punkte Vorsprung auf Norris aufweist, belegte im Red Bull nur den siebten Rang und muss bis zum Qualifying noch zulegen, um seinen Vorjahressieg zu wiederholen - am Samstag aber deutlich schneller zu sein, ist so etwas wie die große Spezialität von Verstappen.

Dass Potenzial im Red Bull steckt, deutete Verstappens Teamkollege Sergio Perez auf Rang drei an. Starker Vierter wurde am Freitag der Emmericher Nico Hülkenberg im Haas. Auch Ferrari-Pilot Charles Leclerc und Rekordweltmeister sowie Silverstone-Rekordsieger Lewis Hamilton (England/Mercedes) platzierten sich im Tagesklassement vor Verstappen.